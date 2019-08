ZEZINHO: ATENÇÃO BÁSICA É RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS E NÃO DO GOVERNO

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), ocupou a tribuna na manhã dessa quinta-feira (1º), para defender o governo do Estado das cobranças feitas pela bancada de oposição sobre o atendimento ao público nas unidades regionais de urgência e emergência, em especial, no Hospital do município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo Zezinho Sobral, independente a posição política do gestor municipal, a responsabilidade pelos problemas registrados na Atenção Básica é dos prefeitos e não do governador do Estado. O parlamentar acha louvável o trabalho de fiscalização dos deputados de oposição que compõem o “G4”, a visita às unidades e a necessidade de fiscalização em busca de uma melhor prestação dos serviços públicos, mas defendeu que seus colegas entendam também a complexidade do sistema.

Zezinho pontuou que Sergipe tem cinco hospitais regionais e que a unidade de Socorro tem em sua concepção parte da rede materna, realizando de 3,5 mil a 4 mil partos por mês. “Infelizmente alguns municípios não têm uma Atenção Básica eficiente e deixam as urgências e emergências superlotadas. Você não pode atribuir essa responsabilidade (Atenção Básica) ao governador. Independentemente de quem é o prefeito! É você tirar foco do que é importante para focar naquela política do quanto pior, melhor”.

“Eu conheço algumas falhas que precisam ser corrigidas, mas se o Estado largar a urgência e emergência, aí sim o sistema estará comprometido”, acrescentou, pontuando que os deputado podem reivindicar, mas não de uma forma equivocada. Ele também falou do Samu de Sergipe e disse que uma médica, que passou a integrar o Samu no Distrito Federal lhe confidenciou que o modelo sergipano é um dos melhores do País e que o da capital federal é uma “tragédia”.

O deputado explicou que a rede de atenção básica dos municípios não tem expediente prolongado e não funcionam nos finais de semana, quando justamente “superlotam as urgências e emergências”.

Zezinho também falou da questão da estrutura precária do presídio militar em Aracaju, mas pontuou que as prioridades no momento não são de recuperação da estrutura física, mas o pagamento de servidores e equipamentos. “As estruturas físicas são importantes, mas estão superadas. “Um desembargador quer discutir a implantação de um Centro para encaminhamento de jovens em medidas protetivas. Ao invés de construir um Centro, com mais energia, água, limpeza, mais limpeza, vamos criar um sítio digital e colocar aquele sistema em funcionamento”.

O deputado também o convite que recebeu para participar de um almoço promovido pela Somese (Sociedade Médica de Sergipe) para debater sobre alguns pontos. Ele falou dos votos de pesar que apresentou aos familiares e amigos da senhora Marcileide Sarmento da Silva, diretora do Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, em Poço Redondo. “Uma pessoa querida que faleceu no último dia 30 e que formou várias gerações”.

