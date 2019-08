AO LADO DE ALESSANDRO, CEL ROCHA DIZ QUE O POLÍTICO TEM QUE IR ONDE O POVO ESTÁ

03/08/19 - 06:52:41

O coronel RR Henrique Alves Rocha participou ao lado do senador Alessandro Vieira de mais um encontro de a “Sua voz no Senado”.

O encontro foi realizado nesta sexta-feira (02), na sede da Câmara e contou com a presença de mais de cinqüenta pessoas, além de vereadores, secretário municipais, líderes políticos e grande participação da sociedade civil.

Esses encontros visam mostrar ao senador, as necessidades e anseios da população quanto às indicações de emendas parlamentares, sejam individuais ou de bancada. Nesses encontros, a população é ouvida para dizer quais as maiores e mais importantes demandas. Esses encontros realizados pelo senador, estão acontecendo em vários municípios.

Pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, o coronel Rocha participou do evento disse que “fiquei muito feliz com o resultado do evento que abriu espaço para que as pessoas pudessem apresentar suas demandas diretamente ao senador Alessandro. Um evento com este objetivo deveria ser comum a todos os nossos parlamentares, sejam municipais, estaduais ou federais. O político tem que ir onde o povo está.”

Além do senador e sua comitiva, participaram do eventoos deputados estaduais do Cidadania Kitty Lima, Georgeo Passos e Dr. Samuel.