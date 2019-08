Belivaldo entrega ginásios esportivos e obra de urbanização em Siriri e Santa Rosa

Obras entregues nos municípios do Leste sergipano somam quase R$ 2,8 milhões

O governador Belivaldo Chagas entregou, nesta sexta-feira (02), obras estruturantes que somam R$ 2.796.657,64 para os municípios de Siriri e Santa Rosa de Lima, no Leste sergipano. Em Siriri, o governo inaugurou o Ginásio de Esportes Abelardo Vieira de Menezes, na sede municipal. Já em Santa Rosa de Lima, a população foi contemplada com a urbanização da Av. Filadelfo Alves de Lima, na sede do município, e com a construção do Ginásio de Esportes Manoel Barreto de Almeida (Neca), localizado no Povoado Canabrava.

Com 2.153,00 metros quadrados, o Ginásio de Esporte Abelardo Vieira de Menezes tem capacidade para 400 pessoas e conta com um vasto estacionamento e itens de acessibilidade. A obra, fruto de um investimento de R$ 1.028.269,88, foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

O governador explicou que o projeto teve como finalidade incentivar as práticas esportivas, oferecendo melhores condições à qualidade de vida da população do município de Siriri. “Assim que assumi o governo em abril, mesmo diante de todas as dificuldades, abracei a causa de entregar os ginásios que estavam com obras paralisadas devido a entraves burocráticos ou com as empresas contratadas. E hoje isso se torna realidade, como fiz em Carira, em Pinhão e em Santa Rosa. A obra está sendo, hoje, entregue ao povo de Siriri, porque meu compromisso é com o povo, e, oficialmente, ao prefeito, como fiz nos outros municípios que entreguei obras como essas”, destacou Belivaldo.

Para Rian Santos da Rocha, 15 anos, morador da cidade e estudante do 7º ano do ensino fundamental, o ginásio representa um espaço de lazer destinado à toda população, mas que pode ajudar a atrair os jovens da cidade para a pratica esportiva. “A reforma é muito importante para a cidade e para os jovens, pois quem pratica futsal agora vai ter um local adequado para treinar e até para sediar torneios e campeonatos. Eu e meus colegas estamos muito animados e satisfeitos com esse novo ginásio”.

“Se pudesse daria nota 11, a cidade precisava desse ginásio reformado. Está 1000% diferente da situação em que se encontrava. Todo mundo que vê se espanta com a diferença para o que era antes e quem conhece pela primeira vez se admira. Ficou amplo, bonito, organizado e apropriado para a prática de vários esportes e outros eventos. A satisfação da população é imensa, é uma obra que enche de orgulho a nossa cidade”, declarou Alexandre Oliveira, 35 anos, morador da cidade e pintor.

Importância

O prefeito de Siriri, José Rosa de Oliveira, reforçou o papel construtivo que o equipamento esportivo entregue pelo Estado pode ter na vida do jovem siririense. “Governador, muito obrigado pelo o que o senhor fez pelo nosso povo. Siriri tinha muito esportista, mas não tinha um espaço adequado para a prática esportiva e hoje temos esse ginásio maravilhoso. Esse espaço também vai servir para realização de comemorações da comunidade, como na celebração do Dia das Mães, por exemplo. Cuidem disso aqui, porque é de vocês”, pediu o gestor municipal à população.

A vice-prefeita de Siriri, Zelina dos Santos, lembrou que o governo de Sergipe também possui outros investimentos no município e ainda ressaltou a importância da obra. “Quero agradecer ao governador Belivaldo por mais esta obra. O governador tem demonstrado que não mede esforços para trazer benefícios para a nossa comunidade, como foi com a pavimentação das ruas, recentementes entregues, e o abastecimento de água da Mata do Cipó que está sendo concluído, entre tantas obras importantes. E agora entrega o ginásio reformado, que é referência em nosso município e será de extrema importância para o desenvolvimento do esporte siririense”.

Na reforma, foram realizadas adequações na infraestrutura, com pavimentação em alta resistência, grama e paisagismo, revisão de telhado e cobertura, arquibancada, quadra, vestiários masculino e feminino, além de banheiro adaptados para as pessoas com deficiência. Para o governador, as ações realizadas pelo governo têm buscado priorizar a transparência e a verdade.

“O povo está cansado de ser enganado. Quero ver Sergipe crescer e estou arrumando a casa. Tenho certeza que nos próximos anos, a realidade de Sergipe será outra. Vamos seguir em frente, trabalhando, ultrapassando as dificuldades e mirando no futuro, para que a partir dos próximos anos, após termos a casa mais arrumada, sentirmos que o governo federal também encontrou o caminho do crescimento da economia e melhorarmos a arrecadação, possamos anunciar mais obras e tratar melhor os servidores públicos. A gente tem foco, observa e vai cumprindo as metas de acordo com as condições que se apresentam. Por isso, fico feliz de fazer essa entrega, a qual assumi como meta e consegui concluir”, acrescentou Belivaldo.

Na oportunidade foi assinado termo, passando o equipamento público para responsabilidade da Prefeitura de Siriri. “É um prazer estar aqui hoje, inaugurando um equipamento público de lazer, de saúde e social, pois permite que se tirem os jovens das ruas e que eles sejam inseridos na prática esportiva”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto.

Santa Rosa de Lima

No município de Santa Rosa de Lima, o governador entregou a urbanização da avenida Filadelfo Alves de Lima, que contou com construção de calçadas com rampas de acessibilidade, reposição de pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal, iluminação pública, urbanização e paisagismos, além de instalação de equipamentos esportivos e brinquedos. No total, foram investidos R$ 691.137,44 na urbanização da avenida na sede municipal e foi assinado termo de cessão para a Prefeitura de Santa Rosa de Lima.

Daniela Cabral, 27 anos, dona de casa, elogiou o benefício trazido para sua cidade. “Ficou muito mais bonita, mais larga. A entrada da cidade está mais chique, principalmente com a reforma do canteiro e essas palmeiras plantadas. Além de ter ficado muito mais iluminada, ainda tem essa pracinha aqui que virou uma opção para as crianças brincarem, os mais velhos sentarem no fim de tarde para conversar e também praticar exercícios nessa academia”, destacou a jovem que reside em uma das casas da avenida desde que nasceu.

“Essa obra é 100%, ficou mil vezes melhor do que era antes. Dá gosto de ver a avenida mais larga, sinalizada, iluminada, com o canteiro central arrumado e essas árvores. Todo mundo que mora aqui está contente”, afirmou Antonio Andrade Lima, 81 anos, aposentado, que reside no número 594 da avenida há mais de quatro décadas.

O ex-governador Jackson Barreto, sobrinho do ex-prefeito Filadelfo Alves de Lima (já falecido), ressaltou a importância da obra. “A iluminação desse projeto foi uma determinação de Belivaldo. Nos próximos meses o governo vai inaugurar o clube da cidade, hoje entregando também o ginásio em Canabrava, muito bonito, e ainda vai inaugurar a Escola Professora Neuzice Barreto Lima, também em Canabrava. Então, a gente só tem a agradecer. E em nome da nossa família, que se sente muito honrada com a obra dessa avenida que dá mais alegrias aos moradores, quero dizer da alegria de ver a mais bela avenida de Santa Rosa homenageando este homem que sempre tivemos como modelo”.

Ginásio

Já no Povoado Canabrava, o governador entregou o Ginásio de Esportes Manoel Barreto de Almeida (Neca), onde foram investidos R$ 937.640,52. Além disso, o governo investiu R$ 139.609,80 para terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo e drenagem do acesso ao Ginásio. Assim como o equipamento entregue em Siriri, as obras em Santa Rosa foram realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Sedurbs.

O ginásio possui capacidade para 200 pessoas, área total de 2.300,00 metros quadrados, e equipamentos de esporte: um conjunto para futsal, um conjunto para vôlei e um conjunto para basquete. A área conta com arquibancada, área de jogos, vestiário masculino e feminino e banheiro para pessoas com dificuldade de locomoção. A estrutura tem revestimento cerâmico, pavimentação em alta resistência, piso em concreto, grama e paisagismo, cobertura em telha de alumínio.

José Jailton de Almeida, 52 anos, comerciante, mora no povoado desde que nasceu. “Essa obra é uma maravilha, vai criar opções de lazer para a população daqui e incentivar a prática de esportes, já que além do futsal, os jovens e adultos poderão praticar basquete e vôlei. Outro ponto importante é que ela também pode servir para a realização de eventos culturais. Não há um morador que não esteja satisfeito, os jovens, então, não viam a hora dela ser inaugurada!”, comemorou.

De acordo com o prefeito Luiz Roberto Azevedo Júnior, conhecido por ‘Júnior Macarrão’, a atenção do Governo de Sergipe com o povo de Santa Rosa de Lima reflete em melhorias para toda a cidade. “A gente está inaugurando a entrada principal da nossa cidade, que foi transformada em uma bela avenida, escolhida a dedo pelo então governador na época Jackson Barreto, filho dessa , a geterra. Portanto, só tenho a agradecer a todos que participaram dessa belíssima obra”, afirmou.

