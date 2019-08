Com censo escolar, Prefeitura de Lagarto realiza análise do Sistema Educacional

03/08/19 - 06:19:50

“É necessário enxergar a educação como instrumento de formação de uma consciência crítica e política dos indivíduos”. A frase é de um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, Paulo Freire. E é baseado nisso que a Prefeitura de Lagarto realiza uma análise do seu sistema educacional e busca constantemente por melhorias.

Tendo esse fator em mente, temos o Censo Escolar, uma ferramenta de levantamento de dados que nos dá um mapeamento estratégico da educação básica. A Secretaria de Educação não mediu esforços e já concluiu a 1ª etapa com sucesso, através da sua Coordenação de Informações e Estatísticas.

Houve a colaboração em conjunto dos diretores escolares, enviando com atenção os dados solicitados e da equipe do setor, pelo empenho, dedicação, compromisso e agilidade no serviço.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/educacao/item/2790-com-censo-escolar-prefeitura-de-lagarto-realiza-analise-do-sistema-educacional.html

