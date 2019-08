COMITÊ INTERSETORIAL DISCUTE ESTRATÉGIAS PARA COMBATER A LGBTFOBIA EM ARACAJU

03/08/19 - 06:03:59

A Prefeitura de Aracaju, com o intuito de levar qualidade de vida a todos os moradores da cidade, desenvolve estratégias de enfrentamento à violência. Com essa proposta, nesta sexta-feira, 2, o comitê intersetorial do Projeto Aracaju Segura debateu, em reunião, a violência sofrida pela população LGBT aracajuana. Participaram da reunião as Secretarias Municipais da Defesa Social e Cidadania (Semdec), da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde, da Assistência Social e da Fundat.

Coordenado pela Semdec, o Projeto Aracaju Segura busca formas alternativas para combater a violência por meio de ações intersetoriais entre as unidades municipais participantes. De acordo com Fábio Salviano, representante da pasta, essa integração permite uma maior efetividade na resolução do problema. “A Prefeitura, acertadamente, no início da atual gestão, entendeu que não era apenas a Secretaria de Defesa que podia resolver essa situação, e sim uma somação de esforços, que teria a Semdec como centro e a Sema, a Assistência Social, a Educação e a Saúde como polos importantes para começar a construir a caminhada de enfrentamento às várias violências que acabam acontecendo no dia a dia das pessoas”, explica Salviano.

Assessor técnico de assuntos LGBT da Diretoria de Direitos Humanos da Assistência Social, Marcelo Lima afirma que o Projeto Aracaju Segura irá garantir maior segurança a população LGBT. “Vem como uma forma de tentar solucionar as demandas, que são muitas, de uma população que ainda é extremamente marginalizada, excluída”, considera Marcelo.

Além disso, de acordo com o assessor, a causa LGBT deve ser tratada como prioridade na gestão municipal. “Quando eu coloco que existe uma necessidade, uma emergência do nosso atendimento, é porque realmente as demandas existem. Então eu vejo com uma perspectiva de melhoria”, afirma.

Para a representante da Sema, Raphaella Ribeiro Andrade, a integração entre as órgãos municipais é fundamental para o enfrentamento da violência contra a população. “É essencial essa intersetorialidade. Estar com diversos profissionais que trabalham em áreas distintas, mas que se conectam em prol de uma cidade e de um bem-estar coletivo, é essencial para que possamos ter ações cada vez mais consistentes, mais firmes e que tragam uma efetividade para a população”, aponta Raphaella, que também considera a pauta LGBT essencial. “Meio ambiente é vida, em todos os seus aspectos. Então temos que levar em consideração todas as formas de trazer o melhor para as pessoas, para o ambiente como um todo”, conclui.