Cope: três criminosos foram presos e dois morreram em confronto

03/08/19 - 09:46:52

Policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) desarticularam uma quadrilha de criminosos especializada em roubos a uma loja de departamentos no Estado de Sergipe. O grupo agia desde janeiro deste ano e teria roubado a mesma loja nas cidades de Estância, Itaporanga D’Ajuda, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro, esta última em pelo menos duas oportunidades.

De acordo com o diretor do COPE, delegado Dernival Eloy, o grupo era originário de Salvador (BA) e se reunia na capital baiana para planejar os passos que seriam dados aqui em Sergipe. Na manhã desta sexta-feira, 2, eles se deslocaram para o conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, e roubaram a loja de departamentos. Dezenas de celulares, notebooks, sacos com moedas de R$ 1,00, roupas, calçados e jogos eletrônicos foram subtraídos.

Após o assalto, a polícia recebeu a informação de que o grupo criminoso fugiu em dois veículos em direção a avenida Maranhão, zona norte de Aracaju. Um dos carros foi interceptado e houve confronto com os irmãos Murilo de Jesus Santana, 25 anos, e Mario Augusto Duarte Santana Filho, 19. Os dois foram alvejados e levados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde vieram a óbito.

O material foi apreendido em poder de Ianca Lorrane Jesus Maia, 23 anos, em uma pousada nas imediações da zona norte da capital. As equipes continuaram as diligências a fim de localizar os demais membros do grupo. “Nossa equipe foi até a rodoviária José Rolemberg Leite e lá prendeu em flagrante Maurício César da Silva Soares, 23 anos, conhecido como “Peixe” e Alan Gomes dos Santos, 25”, disse Dernival.

Investigações

Cópias do flagrante feitos no COPE nesta sexta-feira, 2, deverão ser encaminhadas às Delegacias das cidades de Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga D’Ajuda, onde correm inquéritos policiais que investigam a atuação desses criminosos no Estado de Sergipe.

Fonte e foto assessoria