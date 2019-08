EDVALDO REÚNE SECRETARIADO E FAZ BALANÇO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o secretariado nesta sexta-feira, 2, para fazer uma avaliação do andamento de todos os projetos que estão contidos no Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. A meta, de acordo com o prefeito, é direcionar todos os esforços na concretização dos compromissos firmados com a população. “Daquilo que me comprometi e está inserido no nosso planejamento, o nosso objetivo é entregar tudo até dezembro de 2020”, assegurou.

Na reunião, que ocorreu nos turnos da manhã e tarde no Centro Administrativo e da qual participaram todos os secretários municipais, foi feita uma rigorosa avaliação do trabalho realizado nos dois anos e sete meses de gestão e o estabelecimento das metas a serem alcançadas nos próximos 17 meses. O encontro desta sexta é mais uma etapa do processo de controle que a Prefeitura realiza sobre a execução do Planejamento Estratégico, aferindo resultados, revisando projetos e acompanhando de perto o andamento das ações.

Cada um dos 49 projetos prioritários da administração possui um cronograma com metas bem definidas. Em 31 meses, a gestão Edvaldo Nogueira tem alcançado um alto grau de efetivação dos projetos. Como exemplos de projetos executados com êxito estão a implantação da matrícula online nas escolas e do prontuário eletrônico nas unidades de saúde, a realização de obras de infraestrutura em toda a cidade, a execução do Plano de Mobilidade Urbana, a reforma das unidades de saúde, o início da construção da maternidade municipal e da primeira escola de tempo integral de Aracaju, o novo Portal da Transparência, entre outras realizações.

“Foi uma reunião muito proveitosa, com um balanço ponto por ponto dos projetos que estabelecemos para Aracaju. O nosso esforço está todo direcionado para que consigamos entregar tudo aquilo que propusemos. Fiquei muito feliz em ver que estamos tendo um alcance muito efetivo das nossas ações. E seguiremos com foco absoluto, com um controle ainda mais rigoroso, no trabalho para concluirmos obras, ampliarmos a oferta de serviços, de maneira satisfatória, em áreas essenciais da gestão e assim entregarmos para os aracajuanos o cumprimento dos nossos compromissos”, declarou Edvaldo.

Participaram da reunião os secretários Carlos Cauê (Comunicação), Jefferson Passos (Fazenda), Renato Telles (Transporte e Trânsito), Jorge Araújo Filho (Governo), Waneska Barboza (Saúde), Cecília Leite (Educação), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Antonio Hora Filho (Juventude e Esporte), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento, Orçamento e Gestão), Thiago Carneiro (Procuradoria Geral do Município), Eliziário Sobral (Controladoria), Edivaneide Lima (Formação para o Trabalho), Antonio Bittencourt Filho (Inclusão Social), Alan Lemos (Meio Ambiente), Marlysson Magalhães (Indústria e Turismo), Cássio Murilo Costa (Cultura) e Nildomar Freire (Chefia de Gabinete), além do diretor da Escola de Governo, Bosco Rollemberg.

