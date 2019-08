Entrega de sementes beneficia irrigantes de projetos de irrigação em Sergipe

03/08/19 - 07:07:32

Os produtores dos projetos públicos de irrigação do Baixo São Francisco Sergipano receberam 250 toneladas de sementes de arroz. Nesta semana, o superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Sergipe, César Mandarino, participou do ato de entrega simbólica das sementes, promovida pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. A solenidade foi realizada no distrito de irrigação do projeto Cotinguiba/Pindoba, na zona rural de Propriá.

César Mandarino destacou a importância da parceria com o governo de Sergipe para o desenvolvimento dos projetos públicos de irrigação da região. “Com recursos de uma emenda impositiva da bancada federal de Sergipe, investimos mais de R$ 50 milhões na recuperação de canais, bombas e estradas. E essa parceria com o governo do estado é importante, porque a doação de sementes representa muito para a produção agrícola do Baixo São Francisco”, afirmou.

Belivaldo Chagas disse que a distribuição de sementes aos irrigantes do Baixo São Francisco vai beneficiar quase mil famílias na região. “Essa ação fortalece a agricultura familiar e isso é muito bom para a região. Por isso não podemos deixar de apoiar a produção de arroz”, declarou o governador. Para executar a ação, o governo estadual investiu R$ 607 mil.

O gerente do Distrito de Irrigação de Cotinguiba/Pindoba, Marcelo dos Santos, elogiou a iniciativa e afirmou que o apoio dos governos estadual e federal é imprescindível para o sucesso dos produtores rurais. “O nosso dia a dia é muito complicado e por isso precisamos muito do apoio da Codevasf e do governo do estado. Essas sementes são um produto de grande qualidade e a gente agradece muito essa ajuda”, apontou.

As sementes de arroz certificadas distribuídas pelo governo do estado vão ser utilizadas pelos irrigantes para o início da safra de verão da rizicultura. Os projetos públicos de irrigação da Codevasf em Sergipe beneficiam cerca de 1,5 mil famílias e produzem anualmente mais de 35 mil toneladas de alimentos. A rizicultura responde por aproximadamente 80% de toda a produção agropecuária nos projetos públicos de irrigação da Codevasf na região. Participaram do evento, prefeitos, vereadores, secretários estaduais, gerentes de distritos de irrigação, produtores rurais e técnicos da Codevasf.

Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da Codevasf