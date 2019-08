Feirinha da Gambiarra acontece neste domingo, dia 04, em Aracaju

03/08/19 - 09:41:57

Nesse domingo (4), cerca de 60 expositores se reunirão no Parque da Sementeira com uma grande mostra da economia criativa do estado. A 16° edição do evento trará, também, um espaço dedicado à música feita por mulheres, com o objetivo de dar voz a novos talentos e empoderar cada vez mais as cantoras do estado. A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será doado a CasAmor, instituição de apoio e acolhimento ao público LGBT.

Entre os artigos que serão expostos, os frequentadores da Feirinha da Gambiarra poderão conferir peças de vestuário, decoração, papelaria, brechó, artesanato, canudos ecológicos, bijuterias e semijoias, óculos, acessórios, canecas, produtos para pets, cosmética natural, entre outros. A gastronomia diferenciada, outro ponto forte do evento, também está garantida. Sucos, smoothies, açaí, cerveja artesanal, cafés especiais, doces, comida vegana, hambúrgueres, drinks e outras delícias comporão os estandes dedicados à gastronomia.

Para garantir a trilha sonora do evento, diversas atrações já estão confirmadas. Para as crianças, a animação ficará por conta do grupo infantil Catálise.

Também se apresentará o grupo Os Faranis, além dos cantores Lari Lima e Arthus Matos. O espaço para as ações das Organizações Não Governamentais continua garantido na Feirinha da Gambiarra. Estarão presentes as ONGs Canto Animal, Manjedoura, Canto Vivo, Somos, Adasfa e Associação Sergipana de Fibrose Cística (Inspira).

Através de mais uma parceria com a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), o evento trará a Corrida Infantil, repetindo o sucesso da edição anterior. E para manter a tradição do compromisso social, a Feirinha, mais uma vez, adota uma instituição para apoiar. Nesta edição, todo alimento arrecadado com a entrada no evento será doado para a CasAmor, que acolhe e apoia o público LGBTQI+.

A Feirinha da Gambiarra acontece desde 2012 e é um dos principais eventos que promove a economia criativa no estado. “Iniciamos no bairro São José, passamos pela Biblioteca Pública, bairro Inácio Barbosa e estamos indo para a terceira edição no Parque da Sementeira, sempre migrando e ocupando os espaços da cidade. Aracaju sempre acolhe o evento desde a primeira edição e o nosso papel também é de fortalecer a sensação de pertencimento do aracajuano com a cidade”, finaliza Isabele.

Fonte: Assessoria de Imprensa