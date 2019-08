MOTOS: 1º TRIMESTRE FORAM REGISTRADOS 457 VITIMAS DE ACIDENTES EM ARACAJU

O Núcleo Interno de Regulação, Dados e Informações (NIR) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) apresentou uma estatística que chama a atenção quanto à procedência das vítimas de acidente motociclístico que foram registradas no primeiro trimestre deste ano, no Pronto Socorro da unidade. Foram 457 pessoas que se acidentaram em Aracaju e registraram atendimento no setor de trauma do Huse. O município de Nossa Senhora do Socorro veio em segundo lugar, com um total de 174 vítimas desse meio de transporte.

O ajudante de pedreiro, Manoel Messias Cardoso, 43, está inserido nessa estatística. Ele trafegava com a sua moto e ao chegar em uma rotatória, se chocou com uma carroça que estava parada na via. “Foi tudo muito rápido, não podia imaginar que uma carroça estaria parada naquele local. Sofri uma fratura no braço e muitas escoriações. Graças a Deus o carroceiro e o animal não tiveram consequências, estava escuro e na curva acabei colidindo na lateral da carroça”, explicou o ajudante de pedreiro que já se recupera bem do trauma.

O terceiro município que mais registrou vítimas de acidente motociclístico foi São Cristóvão, com 93 atendimentos, seguido da cidade de Estância, com 49 vítimas atendidas. Na sequência estão Itaporanga d’Ajuda, com 46 casos registrados, Lagarto com 44 motociclistas atendidos, Itabaiana com 40 vítimas, Barra dos Coqueiros com 20 atendimentos, entre outros municípios sergipanos.

Divina Pastora, Pedra Mole, São Miguel do Aleixo, Gracho Cardoso, General Maynard, além de Arapiraca, Canhoba, Coruripe, Fátima, Itabi, Porto Real do Colégio e Ribeira do Amparo contabilizaram uma vítima por acidente motociclístico registrada no setor de trauma do Pronto Socorro do Huse. Outro fator para ser levado em consideração também nesse período é quanto a idade das vítimas e o sexo.

Foram registrados no primeiro trimestre 1.146 vítimas de acidente motociclístico do sexo masculino e 284 vítimas do sexo feminino. As idades variam de 9 a 79 anos e as que mais se destacaram foram as do sexo masculino, com idades entre 20 e 29 anos, totalizando 431 atendimentos por acidente motociclístico.

