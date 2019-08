Orquestra Jovem de Sergipe apresenta recital neste sábado em Aracaju

03/08/19 - 06:12:43

Oportunidade dos alunos mostrarem sua evolução musical

Viola, violinos, violoncelo, contrabaixo, percussão, coral e musicalização formam o recital de apresentação do progresso dos alunos da Orquestra Jovem de Sergipe. O evento será realizado neste sábado, 3, às 14h, no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), localizado na praça Mariana Martins Moura Sousa, no Bairro 17 de Março.

Aberto ao público, o recital, que tem a regência do maestro Márcio Bonifácio, incluirá todos os alunos que fazem da Orquestra Jovem de Sergipe. O evento apresentará naipes independentes para fazerem suas apresentações, com alunos iniciantes, intermediários e avançados.

Cada um fará sua apresentação de acordo com seu nível de evolução musical. Este será o 3º recital. Os outros dois foram realizados em 2016 e 2017. O recital é em parceria com a prefeitura de Aracaju, por meio dos Centros de Referência em Assistência social.

Segundo o coordenador Geral da Orquestra Jovem de Sergipe Eder Getirana, o recital oportuniza a cada aluno mostrar seu talento e sua evolução. “Essa apresentação traz músicos experientes da Orquestra e também os iniciantes. É muito bom ver que alunos que possuem 3 ou 4 meses no projeto e já evoluíram ao ponto de terem condições de mostrarem ao público o que aprenderam. É gratificante”.

Sobre a Orquestra Jovem

A música clássica instrumental e o canto coral como elementos de integração e inclusão social de crianças e jovens. Esse é o objetivo do projeto Orquestra Jovem, que beneficia 120 crianças e adolescentes de famílias com renda mensal per capta de R$ 70, com idade entre 9 e 17 anos, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

A iniciativa, que é do Governo de Sergipe e conta com o patrocínio da Energisa, foi lançada em 11 de março de 2014.

As aulas, que acontecem no Colégio Vitória de Santa Maria, são ministradas por professores de música que, em sua maioria, integram a Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE). Essa parceria representa uma contribuição significativa para o campo da cultura.

É um projeto de cunho social valioso, pois dá acesso à música clássica instrumental e ao canto coral para as crianças e jovens que não teriam essa oportunidade.

Assessoria de Comunicação | Energisa Sergipe