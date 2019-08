PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA O DIA DO PEDESTRE COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA

Por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju organizou uma programação especial em alusão ao Dia Mundial do Pedestre, comemorado em 8 de agosto. A agenda será iniciada na próxima segunda-feira, dia 5, com uma ação educativa na faixa de pedestre da avenida Etelvino Alves de Lima, e seguem até a sexta, dia 9.

“Durante toda a semana a equipe de Educação para o Trânsito estará em vários pontos da cidade, como nas avenidas Tancredo Neves e José Carlos Silva, para chamar a atenção da população sobre a importância do respeito e utilização da faixa de pedestre para uma travessia segura. O pedestre é o elemento mais vulnerável do trânsito e ele deve usar corretamente a faixa, e os condutores também precisam respeitar este espaço, que é destinado à travessia. Se cada um se conscientizar e fizer a sua parte, teremos um trânsito com menos acidentes”, ressalta o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Entre os pontos que serão abordados durante as ações, está a atenção no momento de fazer a travessia e o respeito dos pedestres às ciclovias para a segurança de ambos, conta Heloísa Rezende, que faz parte da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT.

“Estaremos abordando pedestres e também motoristas, motociclistas e ciclistas para orientá-los, já que precisamos da colaboração de todos para a construção de um trânsito mais seguro. Os pedestres não devem estar usando fones de ouvido e celulares, por exemplo, na hora da travessia, e devem evitar caminhar nas ciclovias para a segurança dele e dos ciclistas. São cuidados importantes que fazem toda a diferença na prevenção de acidentes”, disse.

Pintura de faixas de pedestres

A SMTT tem intensificado a pintura das faixas de pedestre na cidade para dar ainda mais segurança à população. No primeiro semestre deste ano, a equipe de sinalização da superintendência fez a pintura de mais de 450 faixas na capital.

“As sinalizações da cidade e a redução dos acidentes de trânsito estão dentro do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju e temos trabalhado para melhorar e ampliar as sinalizações, que são fundamentais para a organização e segurança do trânsito, além de realizar ações educativas diariamente em pontos da cidade, onde há os maiores índices de acidente. Melhorar a mobilidade da capital e a segurança no trânsito está entre as metas da gestão”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Confira a programação:

Segunda-feira, 5

Local: Avenida Etelvino Alves Lima, em frente ao condomínio Alameda Jardins, às 6h30

Terça-feira, 6

Local: Praça General Valadão

Horário: 7h

Quarta-feira, 7

Local: avenida Tancredo Neves, em frente ao Sesi

Horário: 6h30

Quinta-feira, 8 (Dia Mundial do Pedestre)

Local: HUSE, avenida Tancredo Neves

Horário: 7h

Sexta-feira, 9

Local: Faixa de pedestre do Terminal do DIA

Horário: 7h

03/08/19 - 09:03:43