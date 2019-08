PROGRESSISTAS REALIZA ENCONTRO ESTADUAL E FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS

03/08/19 - 06:29:11

Com foco em fortalecer as ações políticas o Partido Progressistas (PP) realizou nessa quinta-feira (01), o Encontro Estadual com gestores municipais, correligionários, amigos e lideranças políticas do estado. O encontro culminou com a filiação de vários prefeitos e pré-candidatos para os cargos de vereador e prefeito no próximo pleito eleitoral.

“O Progressistas não será um partido de gaveta. Aqui temos homens e mulheres com disposição para fazer a política de qualidade no estilo do que foi visto nesse Encontro Estadual. Uma política com responsabilidade que valoriza cada um que forma o Progressistas. Portanto, hoje foi dada a largada desse momento de fortalecimento com a quantidade de prefeitos e lideranças que se filiaram ao partido com nomes expressivos e imagine quando a gente expandir esses encontros pelos municípios que faremos a partir de agora para trazer pessoas comprometidas para a nossa base. Agora teremos um Progressistas renovado, fortalecido, disposto a ocupar os espaços nas cadeiras que virão nas eleições do próximo ano. Portanto, nós teremos quadros competitivos em todos os lugares com nomes que nos credenciam para isso”, enfatizou o deputado federal Laércio Oliveira.

Filiaram-se durante o encontro os prefeitos de Divina Pastora, Dr. Sylvio Cardoso; Campo do Brito, Marcell Souza; Boquim, Eraldo Andrade; Muribeca, Fernandinho Franco; Santana de São Francisco, Junior Barrozo; Propriá, Iokanaan Santana, que não pode comparecer por ter um evento com o governador em seu município, e Danilo Carvalho, de Itabaianinha, que também ficou impossibilitado de comparecer ao evento, mas confirmou sua filiação. Além deles a vice-prefeita de Santo Amaro das Brotas, Aparecida Santana, o superintendente Federal da Agricultura do Estado de Sergipe, Haroldo Araújo, o presidente da Acese, Marco Pinheiro, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Ivan Sobral, Alexandre Sobral de Laranjeiras, a ex-prefeita de Ribeirópolis, Regina Passos, o ex-prefeito de Gararu, Chico do Povo, Jadinho de Malhador, entre outros.

“Sempre estive ao lado do deputado Laércio por causa da relação de confiança que temos desde que começamos a andar juntos. Nossa aliança política foi marchando, mesmo quando eu nem era candidato a prefeito e hoje temos uma relação política, de amizade e de confiança um no outro porque eu sempre digo que Laércio faz política com seriedade, lealdade, sinceridade e respeito ao erário público, com transparência. Essa é a minha política em Divina Pastora e tenho o apoio de Laércio. Estruturalmente a cidade mudou sua cara por causa da ajuda desse deputado que está aqui e não me canso de dizer que ele, por duas eleições foi o primeiro lugar e na terceira vai de novo e não será mais para deputado não, será para algo melhor e nós vamos trabalhar junto com ele, pois ele acreditou em meu trabalho. Para onde você for eu vou junto, pois quem faz os partidos são as pessoas e não a sigla em si. Aqui estou em casa”, relatou o prefeito de Divina Pastora, Dr. Sylvio Cardoso.

“Quero te dizer Laércio que o meu partido é você. Eu fazia parte do Solidariedade, onde fui eleito, e hoje faço parte do Progressistas que tem vereadores aqui presentes. Hoje eu me sinto com uma responsabilidade enorme de assumir essa sigla que lá em Boquim que tem uma história contada durante muitos anos com a família Fonseca. E hoje, posso dizer que está sendo liderado no estado e no município de Boquim pelo meu amigo deputado Laércio Oliveira e pelo meu irmão e amigo Fernando Carvalho. Então me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, desse partido. Fez parte da minha eleição de vereador, da eleição de prefeito e vou fazer parte do PP minha reeleição com vocês”, citou o prefeito de Boquim, Eraldo Andrade.

“Tem uma simpatia muito grande com o Podemos. A gente já fez parceria em vários municípios e vamos continuar fazendo. É e o exercício da política, é um pensar em Sergipe, na capital e interior para termos projetos de desenvolvimento e o partido Progressistas sob o comando do deputado Laércio Oliveira tem essa visão para o estado e a gente tem que prestigiar esse evento. O Progressistas pela capacidade de deputado Laércio está trazendo para sua base alguns prefeitos já no exercício do mandato e outros que são pré-candidatos para o ano que vem. E isso é importantíssimo para legenda que se fortalece, pois Laércio tem boas intenções, que traz consigo conduta ética, de trabalho e dedicação a política”, enfatizou o deputado estadual e presidente do Partido Podemos, Zezinho Sobral.

O secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola, representou o governador, Belivaldo Chagas, e falou da importância do Progressistas. “Laércio, é muito fácil fazer política do seu lado porque você representa na política todo os valores que nós acreditamos, de ética, seriedade, compromisso, de palavra, e de futuro. Laércio pensa no futuro do estado, dos municípios e do país. E é assim que ele tem ajudado ao prefeito Edvaldo Nogueira e todos esses prefeitos que estão aqui. Laércio tem contribuindo muito com o governo, seja com parcerias em alguns órgãos ou secretárias, mas também trazendo recursos como recentemente trouxe para saúde e outras áreas. Tem sido parceiro do governador buscando entendimento com o governo federal, fazendo política com P maiúsculo pensando em Sergipe e nos sergipanos. Para mim é muito fácil estar aqui hoje, prestigiando esse ato não só representando o governador, mas como um sergipano que ama sua gente. E você, Laércio, representa essas bandeiras e esse futuro tão brilhante que Sergipe precisa e espera e com fé em Deus e muito trabalho, nossa economia vai melhorar, gerar emprego e renda para o nosso povo”, afirmou Felizola.

“Laércio tem sido um parceiro muito importante. Esse ano são quase R$ 30 milhões para a saúde liberados por Laércio. Uma emenda parlamentar que nós conseguimos que estava enganchada e ele conseguiu liberar. Tenho certeza que nós haveremos de estar juntos nas eleições de Aracaju e de todas as cidades do interior, nós juntos, no partido que eu estiver e o Progressistas”, disse o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira.

“Nós somos acostumamos a reclamar sempre dos nossos destinos dos que nos comandam no dia a dia da atividade política, parlamentar e dos órgãos executivos, mas sempre nos furtamos de dar nossa contribuição, falamos sempre de fora e reclamamos bastante, mas na hora que somos chamados a participar, geralmente, ficamos de fora. Devemos dar nossa contribuição participando da política e não é necessariamente tendo que ser um candidato. Se você procurar participar mais ativamente da discussão política, você constrói uma política diferente”, enfatizou o presidente do diretório estadual do PP, Fernando Carvalho.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria