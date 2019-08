Valadares e André conversam

03/08/19 - 00:01:07

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) é candidato a prefeito de Aracaju. Voltará a disputar contra Edvaldo Nogueira (PCdoB). A tática do ex-parlamentar é manter a informação de que “pode ser”, mas a informação de dentro do seu grupo é que ele está animado para a disputa. Terá o apoio do pai, ex-senador Valadares (PSB), que conversa discretamente sobre sucessão municipal, inclusive em cidades do interior, onde a sigla ainda tem influência.

Valadares Filho mantém muita discrição sobre isso, mas tenta a formação de um bloco coeso em torno do seu nome, inclusive o mesmo que esteve com ele em 2016. Hoje seria realizada uma reunião com lideranças dos partidos de oposição que estiveram na disputa pela Prefeitura de Aracaju há três anos. Como o pleito de 2018 dividiu o bloco oposicionista, há uma tentativa de recomposição. Ainda não chegou a hora e o encontro deste sábado foi cancelado sine die.

A razão do adiamento é que ainda precisa que os partidos conversem com os filiados e encontrem maior apoio entre eles. Alguns ainda estão ressentidos com membros das outras legendas.

Entretanto não é impossível voltar a reunir as chamadas legendas oposicionistas já conhecidas em Sergipe. Os ex-deputados federal André Moura (PSC) e Valadares Filho (PSB) tiveram conversa longa. Começou na noite de quinta-feira e se estendeu até o início da madrugada de ontem. Em pauta, a possibilidade de reencontro e a disputa da Prefeitura dentro de uma aliança sólida. Outras conversas serão realizadas, mas está mais ou menos acertado que o PSC apoiará Valadares Filho em sua candidatura à Prefeitura de Aracaju pelo PSB.

Não dá para esquecer que nas eleições estaduais de 2018 os dois partidos (PSC e PSB) expuseram divergências sérias, através de mal estar entre o então senador Valadares e o deputado André Moura, na disputa pelo Senado Federal. Os dois perderam e hoje tentam superar causas que provocaram a separação.

Há um detalhe que precisa ser visto e avaliado. O deputado Valadares Filho também conversa com o Partido dos Trabalhadores, principalmente com o vice-presidente nacional, Márcio Macedo. Um entrave: os dois pretendem ser cabeça de chapa e não aceitam a vice. Já com o PSC, André Moura não pensa em disputar eleições municipais. Bom, o que dará no final só as conversas e reencontros mostrarão…

Pode deixar o MDB

O ex-governador Jackson Barreto disse ontem, pela primeira vez ao radialista Alex Henrique, que se o ex-presidente Lula (PT) for solto ele será candidato em 2022. E avisa: “não vou ser candidato pelo MDB”.

*** E disse mais: “se Lula sair da prisão eu saio do MDB e vou buscar um partido que eu possa falar contra a situação que está o País”.

*** E concluiu: “não vou apoiar um partido que apoia Bolsonaro”.

Mostra inconformismo

Jackson Barreto mostra inconformismo com algum posicionamento do MDB, que não adota oposição sistemática ao Governo Bolsonaro e não engrossa o coro do “Lula Livre”, além de um bom relacionamento com o Planalto.

*** Essa também é a posição da maioria do bloco que fundou o partido no Estado: também não admite entendimento com o Governo Bolsonaro.

O quê tem a ver?

O presidente regional do MDB em Sergipe, deputado federal Fábio Reis, mantém uma posição de proximidade com o Planalto, alegando que nesse momento ninguém pode revelar tendência que prejudique o Estado.

*** Fábio faz uma pergunta difícil de responder: “o quê o MDB tem a ver com a prisão de Lula?”

Respeita a posição

Fábio Reis diz que respeita a posição do ex-governador Jackson Barreto e de forma alguma iria contestar suas declarações e decisões, tanto em razão da amizade pessoal e da gratidão a ele, além da sua história política.

*** Fábio disse que tem certeza de que Jackson Barreto “também respeita a minha posição”.

Palavras de Belivaldo

O deputado Fabio Reis contou que quando ele e o governador Belivaldo Chagas (PSD) estiveram com o presidente Bolsonaro, o comportamento dele foi a favor de Sergipe.

*** Belivaldo afirmou que não o apoiou nas eleições, mas disse que desceu do palanque e “quero unir forças em favor do Estado”.

*** – As questões políticas não devem interferir no bom relacionamento entre Sergipe e o Planalto, acha Fábio.

Não cabem na legenda

Pela discussão que houve ontem através de emissora de rádio, provocada por Gilmar Carvalho, deixa claro que o ex-governador Jackson Barreto e o deputado Zezinho Guimarães não cabem mais no MDB.

*** JB espera apenas que Lula seja solto e Zezinho depende de uma brecha na legislação para deixar o MDB e filiar-se em outra legenda. De preferência o PL.

*** A hipótese de Lula ser solto aparenta mais complicada.

PRB com Belivaldo

Os presidentes regional do PRB, Jony Marcos, e o municipal, pastor Eduardo, estiveram ontem com Belivaldo Chagas por duas horas. Falaram sobre composição política. Lembraram que sempre estiveram no grupo do governador e que continuarão nele.

*** Queixaram-se do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e avisaram que o partido vai ouvir Belivaldo em relação ao candidato à sucessão municipal, lembrando que Edvaldo não tem consideração pela sigla.

Não pode reclamar

Belivaldo já disse claramente que estará com Edvaldo nos palanques em 2020, mas Jony sugeriu: “ninguém reclame se o PRB não apoiar Edvaldo. É uma questão de partido”, disse.

*** – Somos amigos pessoais, mas a legenda não se sente bem, falou Jony.

Extinguir Funasa

Segundo o Relatório Reservado, o governo Bolsonaro retomou o projeto de extinção da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), proposta que chegou a ser discutida pela equipe de transição no fim do ano passado.

*** Se acontecer, a Funasa em Sergipe fecha nas mãos de Luísa Ribeiro.

Escola militar em Estância

Quando esteve prefeita interina de Estância, a vice Adriana Leite (PRB) enviou ofício ao presidente Bolsonaro solicitando para o município a instalação de uma das Escolas Militares que serão construídas em todos os Estados.

*** O presidente já recebeu e respondeu que a solicitação fora enviada ao Ministério da Educação para avaliação.

Pode ser candidata

Adriana Leite pode ser candidata à prefeita, mas tem uma série de condições para que ela defina essa posição, dentro de uma conjuntura política.

*** Sua relação política com o prefeito Gilson Andrade, que disputa a reeleição, é normal. Quanto ao partido, a princípio Adriana continuará no PRB.

Posição do PSC

Não haverá jeito: o PSC nem de longe pensa em expulsar o deputado Gilmar Carvalho para ele filiar-se em outra legenda e disputar a Prefeitura de Aracaju. Não é mais uma questão do presidente regional André Moura, mas do Diretório Municipal.

*** O PSC aceita que Gilmar se candidate pelo partido, mas deve se ausentar no que se refere a apoio na campanha.

Gerliano lamenta notícia

A vereadora Elisângela Campos (PDT) de Tobias Barreto, espalhou ontem que o secretário de Comunicação do município, Gerliano Brito, seria preso ontem pela Polícia Federal. A razão seria o não comparecimento a uma audiência.

*** Gerliano informou à coluna, via celular, que passou o dia sendo seguido por pessoas da oposição, além de ter visto sua família sofrer com a falsa informação espalhada pela vereadora.

*** Explicou que tinha o direito de não comparecimento à audiência, que passa a ser interpretado como opção pelo silêncio no processo em questão.

*** Disse que atitudes como a da vereadora, “do ataque pelo ataque, da agressão a qualquer custo pra atingir um adversário, têm que ser combatidas. Pois é por essas coisas que a classe política anda tão má vista pela sociedade”.

Um bom bate papo

Perder força – O MDB não está (ainda) tão robusto em Sergipe. Encolheu! Caso continue expondo as divergências internas pode perder força em todo o Estado.

Não soma nada – A troca de ‘punhaladas’ entre o ex-governador Jackson Barreto e o deputado Zezinho Guimarães não soma em nada. Nem para o MDB, nem para eles.

Dando opinião – Um detalhe interessante: depois da exoneração do secretário do Turismo, muita gente que nunca ligou para o setor está dando opinião.

Sem vocação – Constata-se uma coisa: o sergipano não tem vocação para recepcionar turistas, nem oferece ideia para atraí-los.

Disposto a disputar – Kaka Andrade está disposto a disputar a Prefeitura de Canindé do São Francisco e pode fazer composição com o PRB para isso.

Aplausos dos pelegos – Ciro Gomes diz que o curioso, para não dizer ridículo, é que tudo aconteceu contra a economia brasileira com o aplauso dos pelegos da CNI e Fiesp.

Redução de juros – Bancos anunciam redução de juros após corte da Selic. As novas taxas entram em vigor a partir de segunda-feira.

Ainda em silêncio – Até o momento o ex-prefeito José Franco não se manifestou sobre a exoneração do seu filho, Manelito Franco Neto, da Secretaria de Turismo.

Pode ser fake – General Mourão diz que Exército agirá: ‘se STF não cumprir com sua responsabilidade, entraremos na rota do caos, e só as Forças Armadas podem impedir isso’