Aluno do Murilo Braga é selecionado para representar Sergipe no Parlamento Jovem

Dos quatro alunos pré-selecionados no estado de Sergipe, o estudante Adson de Brito Pereira, do 3º ano do Colégio Estadual Murilo Braga, de Itabaiana, foi o primeiro colocado na avaliação realizada pela Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados divulgou na manhã desta sexta-feira (02), o resultado final da seleção para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro/2019. Dos quatro alunos pré-selecionados no estado de Sergipe, o estudante Adson de Brito Pereira, do 3º ano do Colégio Estadual Murilo Braga, de Itabaiana, foi o primeiro colocado na avaliação realizada pela Câmara dos Deputados e irá participar da Jornada Parlamentar em Brasília (DF), no período de 23 a 27 de setembro.

O itabaianense escreveu o Projeto de Lei “Redescobrindo a História” sensibilizado com o incêndio que ocorreu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Sua proposta aborda o incentivo à preservação patrimonial e sociocultural do Brasil em escolas públicas e privadas do país.

De caráter educativo, o PL tem por objetivo disseminar a preservação patrimonial através dos conhecimentos adquiridos por alunos de escolas públicas. Durante o processo de elaboração do projeto, o estudante Adson Brito recebeu o auxílio de duas pessoas que foram essenciais para a finalização e inscrição do Projeto de Lei: Rafaela Felex Diniz, professora de Redação do curso Pré-Universitário, e Marcos Vinicius Soler Baldasi, que participou do PJB 2017.

“Eu não imaginava que iria ser selecionado, pois estava pré-classificado com outros alunos cujos projetos também são muito bons. Fiquei sabendo do resultado pela manhã e fiquei imensamente feliz, pois sei que vou representar bem o nosso Estado e vou conviver com outros jovens engajados, com outras ideias inovadoras”, disse ele.

A coordenadora estadual do PJB e técnica da Assessoria Internacional da Seduc, professora Célia Gil, comemorou a seleção. “Todos os projetos pré-selecionados são de excelente qualidade, e o aluno Adson Brito foi o selecionado pela Câmara dos Deputados. Estamos muito felizes com essa conquista de Adson, que irá representar Sergipe na Jornada Parlamentar em Brasília. Isso mostra a qualidade dos nossos estudantes da rede estadual de ensino”, afirmou.

Parlamento Jovem Brasileiro

O programa é destinado às escolas públicas estaduais, federais e particulares, podendo participar alunos de 16 a 22 anos de idade, matriculados na 2ª ou 3ª série do ensino médio, ou na 2ª, 3ª ou 4ª série do ensino técnico na modalidade integrada ao ensino médio.

Os jovens representantes de cada Estado participarão de uma jornada legislativa, que muito se assemelha ao processo legislativo real. Os estudantes parlamentares selecionados de todo o país tomam posse como deputados jovens e participam ativamente de todo o processo, dando voz às suas ideias.

Fonte e foto assessoria