CONFIANÇA E BOTAFOGO JOGAM NESTE DOMINGO PELA 10ª RODADA DA SÉRIE C

04/08/19 - 06:35:43

O Confiança volta a campo neste domingo (04) pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, pela frente a equipe do Botafogo-PB. A partida acontece no estádio Almeidão, em João Pessoa-PB, às 18 horas.

O confronto do clube sergipano contra os paraibanos é também o conforto pelo G4. O Confiança para se manter e o Botafogo para se aproximar da zona de classificação. O time azulino é o terceiro colocado com 24 pontos, já o alvinegro é o sétimo colocado com 18 pontos.

Para esse confronto o técnico Daniel Paulista terá apenas a baixa do lateral-esquerdo Radar, que aliás está fora da Série C, com uma lesão no joelho. A possível escalação do Confiança deverá ser de: Genivaldo no gol, na direita Thiago, na zaga Vinícius Simon e Anderson, má esquerda Altemar, no meio Amaral, Rafael Vila, Everton Santos e Ítalo, no ataque Renan Gorne e Ítalo.

Sem vencer há um mês, o clube comandado pelo técnico Wilson Piza terá uma difícil missão contra o Confiança. Com a quinta pior defesa da competição, o alvinegro deverá entrar em campo, com: Saulo no gol; Neilson, William Goiano, Donato e Rogério; Enercino, Marcos Vinícius, Didico e Marcos Aurélio, no ataque Clayton e Nando.

A arbitragem será do Rio Grande do Sul, Douglas Schwengber é o árbitro central, os assistentes Leirson Peng Martins e André da Silva Bitencourt. O quarto árbitro Thiago Ramos de Oliveira da Paraíba.

