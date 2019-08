Edvaldo participa do encerramento dos Jogos Escolares da rede municipal

04/08/19 - 08:42:24

O prefeito Edvaldo Nogueira participou na tarde deste sábado, 3, do encerramento da primeira edição dos Jogos Escolares da rede municipal de Educação. A competição envolveu cerca de 500 atletas com idades entre 8 e 17 anos, de 24 escolas, que disputaram partidas de futsal, queimado, atletismo, dama, dominó e cabo de guerra.

“Quero parabenizar todos os alunos das 24 escolas que participaram, assim como parabenizo cada professor, coordenador e diretor envolvido, além da Secretaria da Educação, porque realizamos pela primeira vez na história os Jogos Escolares da rede municipal de Aracaju. Estou muito feliz. É muito importante estimular a prática da atividade física, estimular as potencialidades esportivas dos nossos alunos. O Esporte ajuda na formação, dá disciplina e afasta as crianças e os adolescentes das ruas. No próximo ano, faremos uma edição maior e melhor”, afirmou o prefeito que fez a entrega das medalhas e troféus aos vencedores.

A secretária municipal da Educação, Cecília Leite, ressaltou a importância da iniciativa como estímulo à prática esportiva nas escolas da rede. “Este resgate dos jogos foi a forma que encontramos de estimular a prática de esportes nas escolas municipais. Todas as unidades de ensino receberam material esportivo e foram estimuladas a participar dos jogos. A resposta foi muito satisfatória com 24 escolas de Ensino Fundamental fazendo parte das diversas competições”, disse.

O atleta Luiz Miguel Alves Santos, de 13 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga Benário, que foi um dos campeões da modalidade arremesso de peso, se disse muito feliz em participar. “É importante, gostei muito, fiquei muito feliz. Espero que aconteça outros anos”, disse.

O pequeno Pedro Almeida, de 10 anos, vencedor da equipe de cabo de guerra da Emef Dom José Vicente Távora, afirmou que os Jogos Escolares marcaram sua vida. “Foi muito legal. Eu gostei bastante. Conheci pessoas de outras escolas e conheci até o prefeito da cidade”, declarou.

Participaram dos jogos as escolas Florentino Menezes, Elias Montalvão, Maria Carlota, Tenisson Ribeiro, Vicente Távora, Núbia Marques, Juscelino Kubitscheck, Bebé Tiúba, José Souza, Laonte Gama, Diomedes, Oviêdo Teixeira, Thetis Nunes, Orlando Dantas, Santa Rita, Costa Melo, Presidente Vargas, Alencar Cardoso, Olga Benário, Manoel Bonfim, Otília Araújo, Sabino Ribeiro, Geraldo Barreto Sobral e Zalda Gama.

Mais de 50 servidores da Semed e voluntários trabalharam nos Jogos como árbitros e fiscais, além dos professores de Educação Física da rede municipal e equipes gestoras. 18 ônibus foram disponibilizados pela Prefeitura para transportar as crianças dos seus bairros para os locais de competição.

AAN

Foto Ana Licia Menezes