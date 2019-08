Lacen capacita rede laboratorial para exames de Vigilância em Saúde Pública

04/08/19 - 08:28:35

Em sete meses, o serviço promoveu cinquenta e oito capacitações com a participação de 371 profissionais que atuam na Rede Laboratorial (RedeLab)

Com o foco na promoção do atendimento de qualidade aos cidadãos, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) realiza ações destinadas a Vigilância em Saúde. Em sete meses, o serviço promoveu cinquenta e oito capacitações com a participação de 371 profissionais que atuam na Rede Laboratorial (RedeLab).

De acordo ainda com dados do serviço, o trabalho contou com o envolvimento de 150 estabelecimentos e instituições como laboratórios e hospitais públicos e privados, com interesse de realizar exames de saúde pública, além de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) municipais.

“A RedeLab realiza o trabalho de monitoramento laboratorial nos 75 municípios do Estado. Durante as visitas técnicas avaliamos as principais necessidades das unidades, onde propomos reciclagens para equipes profissionais. O serviço também recebe solicitações que são encaminhadas pelo próprio”, explicou Silvia Virgínia Barreto Cruz, gestora da área.

As capacitações abordaram agravos de saúde pública como dengue, leishmaniose Canina, baciloscopia para tuberculose e hanseníase, identificação de culicídeos, coleta e manuseio de água. No Programa de Controle de Esquistossomose, o treinamento foi destinado à operacionalização do módulo controle de qualidade no sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL), para cadastro do material enviado ao Lacen.

Outro destaque foi à descentralização da coleta de amostras para investigação da Coqueluche, Influenza, Releitura de lâminas discordantes, além da capacitação prática para uso e manuseio de equipamentos como, centrífuga e microscópio.

Serviço

Segundo o superintendente do Laboratório Central, Cliomar Alves dos Santos, o trabalho tem como objetivo garantir a descentralização das ações laboratoriais nos municípios e fortalecer o trabalho desenvolvido pela Atenção Básica para subsidiar as ações de Vigilância em Saúde em todo o Estado.

“O Lacen é o serviço de referência em diagnóstico laboratorial de saúde pública do Estado de Sergipe e colabora com a tomada de ações e decisões de Vigilância em Saúde, Sanitária e Ambiental”, pontuou o farmacêutico-bioquímico ao ressaltar. “A RedeLab desenvolve um papel de extrema importância, para uniformizar tanto a rede pública quanto a privada em suas atividades laboratoriais, estabelecer e ampliar as redes existentes (Dengue, Leishmaniose, Esquistossomose, Tuberculose, Hanseníase) e garantir a qualidade dos serviços oferecidos à população”, finalizou.

Fonte e foto SES