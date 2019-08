Ônibus disponibilizado pela Prefeitura ao projeto Estrela do Mar faz sua 1ª viagem

04/08/19 - 08:35:16

Alegria e emoção se misturaram na primeira viagem do ônibus disponibilizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ao projeto Estrelas do Mar, realizada neste sábado, 3. O veículo adaptado, cedido para auxiliar os participantes no seu deslocamento, é considerado um grande marco para todos, um exemplo de como o poder público pode fomentar as boas práticas de seus cidadãos.

O projeto consiste em proporcionar às pessoas com deficiência uma alternativa de diversão gratuita, além de inclusão social por meio dos esportes aquáticos. De forma voluntária, dezenas de pessoas marcam presença todos os sábados, na praia Aruana, para dividir momento de alegria e solidariedade.

O que a administração municipal faz é criar melhores condições para a realização das atividades. “É o poder público cumprindo efetivamente o papel que lhe cabe, estimulando na sociedade ações desta natureza. O Projeto Estrelas do Mar é fantástico. Todo mundo que se envolve mais do ceder algo está recebendo, em forma de carinho, solidariedade e esperança. A secretaria da Assistência Social fica muito feliz em contribuir”, explica o secretário Antônio Bittencourt.

A articulação entre o poder público e a força de vontade daqueles que se dispõem a ceder parte de seu tempo a fazer a vida do próximo melhor cria o ambiente ideal para o desenvolvimento deste tipo de iniciativa. “A parceria com a Prefeitura viabiliza o acesso das pessoas a ter seu direito garantido, por isso é fundamental. A falta de um transporte adaptado reduz a frequência, agora estamos fazendo um resgate, oferecendo as condições para que todos participem”, ressalta o criador e coordenador do projeto, Byron Silva.

A novidade foi recebida com bastante entusiasmo por Gisélia dos Santos, moradora do Coqueiral, mãe do Igor Eduardo, 9 anos, a primeira a chegar no ponto de encontro marcado, a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Bairro Industrial. “ É maravilhoso, um alívio para quem mora distante. Eu mesma precisava pegar dois ônibus, demorando quase três horas. Agora está muito mais fácil”, comemora.

Cristiane Melo, mãe do João Paulo,12 anos, vê a iniciativa da Prefeitura da mesma maneira, sentindo que agora a alegria que testemunha no filho durante as atividades do projeto será mais frequente. “Esse ônibus é muito importante para nós, sobretudo para quem tem filhos com dificuldade de locomoção, porque facilita nossa vida. Ele vai garantir que a gente participe todos os sábados”, afirma.

O apoio dado ao Estrelas do Mar não é pontual, mas um compromisso do “Praia para todos”, programa ligado à Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), que, no ano passado, com um investimento de R$ 67,7 mil, adquiriu e doou para o projeto 30 pranchas de body board (15 delas adaptadas), 10 cadeiras de rodas anfíbias, 50 camisas com proteção ultravioleta e protetor solar.

AAN

Foto: Marcelle Cristinne