PC PRENDE HOMEM PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM ITABAIANA

04/08/19 - 05:49:10

O indivíduo havia participado de uma emboscada junto a outros comparsas

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam José Vagner Santos Gois, 19 anos, pelo crime de tentativa de latrocínio no bairro São Cristóvão, na cidade serrana. O suspeito havia participado de uma emboscada junto a outros comparsas em maio deste ano.

Segundo informações da polícia, José Vagner teria participado do crime ocorrido no mês de maio, no qual o planejado era roubar e matar um homem. No momento do crime, chegaram a disparar várias vezes na direção da vítima, mas não conseguiram atingi-la. O suspeito se encontra custodiado na Delegacia Regional de Itabaiana para as providências cabíveis.

A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à criminalidade no município.