PMSC abre seleção de estágio para Processo Seletivo

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estágio não obrigatório. As inscrições serão realizadas até o dia 16 de agosto deste ano. No ato da inscrição o candidato deve apresentar os seguintes documentos (original e cópia) RG, CPF, comprovante de residencia, Histórico Escolar ou da Graduação além de outros documentos exigidos no edital, que pode ser acessado neste link:https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/Home/diariooficial(buscar pela data 26/07). Todo o processo de participação é gratuito.

Vale ressaltar que os documentos deverão ser entregues, exclusivamente, de forma presencial, no período das 8h às 14h no Centro de Estagio e Emprego (Cempre) na Rua Monsenhor Silveira, 394, Bairro São José, Aracaju.

Serão ofertadas vagas e formação de cadastro reserva para alunos de: Pedagogia; Letras (licenciatura); Matemática; Artes; Educação Física; Estatística; Administração; Ciências Contábeis; Engenharia Civil; Arquitetura e Nutrição.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado pela Cempre em sua sede, bem como no site da Prefeitura de São Cristóvão. As vagas de estágio serão preenchidas segundo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação , observando a ordem de classificação dos candidatos.