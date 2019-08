PROJETO “SUA VOZ NO SENADO” ESTEVE NESTE SÁBADO NOSSA SENHORA DO SOCORRO

O deputado estadual mais bem votado em Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania23-SE) abriu as portas de seu Escritório Parlamentar, no João Alves, para receber a edição do “Sua Voz No Senado” projeto do senador Alessandro Vieira (Cidadania23-SE) que tem o objetivo de escutar da população as demandas para resolver os problemas do bairro que reside.

Os colegas de parlamento e sigla partidária Georgeo Passos e Kitty Lima também estiveram presentes para saber quais problemas sociais afligem a população socorrense e levar para Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) propostas para destinar melhores sugestões de investimentos do Governo do Estado.

A população abordou os temas como revitalização do pólo industrial de Nossa Senhora do Socorro, mais investimentos na infraestrutura, segurança, saúde e educação. “Longe de fazermos campanha eleitoral antecipada, buscamos nesse evento ouvir da população socorrense para juntos pensarmos em soluções e proporcionar uma melhor qualidade de vida”, destaca Dr. Samuel Carvalho.

O senador Alessandro Vieira afirmou que o projeto “Sua Voz No Senado” é para apresentar a população ações do legislativo e conscientizar que a emenda é o imposto pago por todos. “Vale destacar que os recursos das emendas não pertencem a nenhum político, pois são impostos que devem retornar para os cidadãos. Nenhum político deve se apropriar como “pai dos recursos”, é preciso fiscalizar, concluiu.

