Até 11 de junho de 2019, a dengue já matou 295 pessoas no país, como apontam dados do Ministério da Saúde divulgados pela Agência Brasil*. Mais do que nunca, precisamos combater o mosquito de todas as formas. É preciso ter muito cuidado para armazenar água. Confira se você está fazendo tudo que é possível. O inimigo é pequeno, mas perigoso.

Da assessoria