ABIH-SE LANÇA CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TURISMO

05/08/19 - 14:05:19

A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-SE) irá apresentar nesta terça-feira (06), da campanha publicitária “Turismo Forte, Todos Ganham”, voltada à importância e fortalecimento do Turismo em Sergipe, segmento essencial para a economia do nosso Estado.

Também serão apresentados os números e a análise do atual quadro do setor no Estado, com perspectivas para o 2º semestre de 2019. O evento acontecerá em um café da manhã no Radisson Hotel, às 07h30.