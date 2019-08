CEF anuncia regras e prazos pra saques do FGTS e cotas PIS

Período de retirada dos valores vai de setembro a março de 2020

Em relação aos cotistas do Fundo do PIS/Pasep, que atendia a trabalhadores com carteira assinada antes da Constituição de 1988, o governo pretende permitir o saque de R$ 2 bilhões, de um estoque total de R$ 23 bilhões.