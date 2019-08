CAIXA ECONÔMICA DIVULGA O CALENDÁRIO DE SAQUES DO FGTS – VEJA TABELA

Crédito será automático em contas de correntistas do banco

O valor será depositado automaticamente, no dia 13 de setembro, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.

Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Caso o trabalhador não queira retirar o recurso, será necessário informar ao banco em um dos canais divulgados pelo banco, até 30 de abril de 2020. Desta forma, os valores não sacados serão devolvidos à conta vinculada ao FGTS.

De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.

O pagamento aos não correntistas da Caixa, seguirá o seguinte cronograma:

Mês de nascimento: Data de início

Janeiro 18/10/2019

Fevereiro 25/10/2019

Março 08/11/2019

Abril 22/11/2019

Maio 06/12/2019

Junho 18/12/2019

Julho 10/01/2020

Agosto 17/01/2020

Setembro 24/01/2020

Outubro 07/02/2020

Novembro 14/02/2020

Dezembro 06/03/2020

A Caixa informou ainda que os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque.

Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.