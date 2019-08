Capitão Samuel anuncia solução definitiva para o abastecimento de água de Malhador

05/08/19 - 11:03:45

Na manhã desta segunda-feira, 05, o deputado estadual Capitão Samuel participou de uma reunião com o Diretor Presidente da DESO, Carlos Melo, onde tratou do problema no abastecimento de água para o município de Malhador.

O parlamentar já esteve na DESO anteriormente, onde diversas indicações foram feitas. Durante a reunião ele percebeu que a empresa está seguindo as orientações que foram feitas nas suas indicações. Samuel sugeriu que seja feita a captação da água da barragem Jacarecica 2 e levada para a sede do município de Malhador. Desta forma, será resolvido, em definitivo, o problema do fornecimento de água para o município.

O projeto de transposição da água já está sendo concluído e foi orçado em valor próximo à 12 milhões de reais. A captação dos recursos é oriunda do banco do Nordeste e já está em andamento.

Segundo o Capitão Samuel, pela conversa com o presidente, os trabalhos devem começar no próximo ano. “Acreditamos que até o ano que vem será concluída a parte de captação de recursos e a obra será iniciada. A conclusão desta obra resolve o problema e dará paz aos meus conterrâneos da minha querida Malhador”, ressalta.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria