Central de Tratamento Fora do Domicílio tem novo endereço a partir de 8 de agosto

05/08/19 - 08:00:13

A Central de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), órgão gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), irá suspender o atendimento ao público nas próximas quarta, quinta e sexta-feira, 7 a 9, período em que estará se preparado para a mudança de endereço. Na segunda-feira, 12, o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) será retomado já no novo endereço, no Palácio Serigy, Praça General Valadão, 32, antiga sede da Secretaria de Estado da Saúde.

Por conta da suspensão das atividades externas, o coordenador da Central TFD, Wilde Macedo, orienta os usuários, especialmente aqueles que têm deslocamentos marcados para o próximo mês, a buscarem atendimento antecipado durante os próximos dias, já que em sete de agosto as agendas serão fechadas e só reabertas na semana seguinte, no primeiro andar do palácio Serigy.

“Nossa preocupação é para que ninguém fique sem atendimento”, disse o coordenador, informando que a central atende por mês entre 500 e 600 pacientes, sendo a maioria deles transplantados renais, de fígado e de medula, bem como usuários em reabilitação. A Central de Tratamento Fora do Estado é voltada para a assistência a pacientes que precisam de cuidados em saúde que não são ofertados em Sergipe.

Complexo

A Central de Tratamento Fora do Domicílio é a ultima a se mudar para o Palácio Serigy, que abriga desde fevereiro deste ano o Complexo Regulatório de Sergipe, que é composto de mais cinco centrais de regulação: de Transplantes, de Urgência, de Leitos, Ambulatorial Especializada e Procedimentos Hospitalares.

