Cidade de Lagarto receberá palestra sobre “Jucese 100% Digital”

05/08/19 - 17:00:01

Capacitação ocorrerá no dia 16 de agosto, no auditório da CDL da cidade

É profissional da contabilidade na cidade Lagarto ou na região Centro-Sul e quer saber mais como será a entrada de processos de abertura, alteração ou baixa de empresas totalmente pela internet? Então fique atento, pois, no dia 16 de agosto, a partir das 9h, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) realizará a palestra “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital” em Lagarto.

A palestra tem a finalidade de apresentar aos profissionais da contabilidade o projeto “Jucese 100% Digital” e será realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto, localizada na Praça José Domingos Vieira, 80, Bairro Laudelino Freire.

Além de saber mais como será a prestação de serviços de registro empresarial 100% online, através do uso de certificado digital e-CPF, na capacitação, os participantes poderão esclarecer dúvidas a respeito do tema, bem como outras relacionadas ao Portal de Serviços Agiliza Sergipe (www.agiliza.se.gov.br).

ECONOMIA DE LAGARTO

“A implantação da “Jucese 100% Digital” é, por certo, um momento de culminância para nós, no que diz respeito à série de ações lançadas para facilitar o registro de empresas em Sergipe. E, diante de um ato tão importante, estamos tendo o cuidado de capacitar o maior número possível de contadores nas principais cidades do Estado”, afirma o presidente da Jucese, Marco Freitas.

Contando com um Escritório Regional da Jucese – localizado na sede da CDL -, Lagarto figura, atualmente, em terceiro lugar no quesito número de empresas abertas entre todos os municípios sergipanos. É o que aponta os dados da Junta Comercial. “Diante da sua importância socioeconômica, com certeza, Lagarto não poderia ficar de fora da nossa capacitação”, frisa Marco Freitas.

Os interessados em participar da palestra devem acessar o site da Jucese para realizar a inscrição. Vale ressaltar que a oficina é gratuita.

Por Tatianne Melo