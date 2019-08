Comden inicia discussões sobre Plano de Desenvolvimento de Aracaju até 2055

O que é preciso fazer para que Aracaju alcance um alto grau de desenvolvimento em 2055, quando completará 200 anos? Em resposta a esta pergunta, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comden), presidido pelo prefeito Edvaldo Nogueira, apresentou, nesta segunda-feira, 5, o projeto “Pistas do Desenvolvimento: propostas para a elaboração do plano de desenvolvimento econômico de Aracaju 2020-2055”.

Em reunião ampliada com diversos setores da sociedade (empresários, universidades, entidades e federações, representantes de estudantes e trabalhadores), o Comden disparou a elaboração do Plano de Desenvolvimento da cidade para os próximos 35 anos. A meta, estabelecida no evento, foi de concluir este trabalho para apresentação aos aracajuanos até 17 de março de 2020.

Este é mais um passo concreto dado pelo órgão, instalado em 2017 pelo prefeito. O primeiro foi a formação de câmaras técnicas responsáveis pela definição das propostas de curto, médio e longo prazos para Aracaju. A partir delas, foi desencadeado a construção do projeto exposto à sociedade nesta segunda. A iniciativa é um chamado aos cidadãos para que contribuam com ideias e ações como foco no crescimento sustentável da cidade.

“Esta reunião é um momento muito especial da associação da Prefeitura com a cidade, com a ideia de discutir o futuro, de maneira que nossa capital busque a ajuda de todos os setores que a constroem no dia-a-dia para fazermos um grande planejamento do que queremos alcançar. Acredito que um dos grandes motivos da crise que o país enfrenta é justamente sempre pensarmos apenas no imediato, em solucionar os problemas de agora, sem propor soluções de médio e longo prazo. É fundamental que a resolução dos nossos problemas esteja ligada ao progresso, ao desenvolvimento, e é isto o que discutimos hoje. Fiquei imensamente feliz com a presença de todas as instituições que aceitaram o nosso convite e com aprovação, praticamente unânime, das propostas apresentadas”, afirmou o prefeito.

Ao destacar a importância do planejamento, Edvaldo defendeu a discussão participativa como o melhor modelo para o desenvolvimento das cidades. “O poder público sempre tomou suas decisões dissociado da sociedade. Historicamente, apresentavam ideias e impunham seus pontos de vista. Agora não. Debatemos profundamente a ideia de que planejemos até 2020 as propostas que deverão ser colocadas em prática até 2055, 35 anos depois e quando a cidade completará 200 anos. São ideias de curto, médio e longo prazos para que, neste tempo, nossa cidade possa se tornar um lugar cada vez melhor. Nada mais efetivo do que se buscar a construção conjunta destas propostas. Todas as entidades saíram desta reunião imbuídas do espírito de se envolverem com essa grande tarefa, que é deixar um legado para nossos filhos e netos”, enfatizou.

As pistas

Apresentada pelos coordenadores das câmaras técnicas, Juliano César Souto e Paulo do Eirado Dias Filho, a proposta de construção do Plano de Desenvolvimento estabeleceu algumas diretrizes que deverão ser estudadas detidamente, entre elas a sustentabilidade; as novas matrizes energéticas, com destaque para as potencialidades das descobertas recentes de gás natural no Estado; as iniciativas mais modernas de desenvolvimento urbana e a Educação, esta apontada com o maior desafio para a cidade. O projeto inicial estabeleceu como premissas para se chegar no desenvolvimento esperado o envolvimento da sociedade e a transformação digital. A meta é que Aracaju esteja em 2055 como uma das 10 melhores cidades do país em desenvolvimento.

“Tomamos como referência as melhores práticas existentes no Brasil. Aracaju tem vários fatores que lhe dão destaque, a começar pelos indicadores de gestão pública muito bem estruturados e também a parte de localização geográfica, de ser uma capital com pequenas distâncias. Temos um raio de atuação que vai, inclusive, além de Sergipe, então nossa cidade tem um grande potencial e essa iniciativa de ter um planejamento a longo prazo, a gente entende que vai ser muito importante para o futuro da nossa cidade”, afirmou o coordenador da Câmara de Desenvolvimento Econômico, Juliano César.

Ele enxerga a iniciativa da administração municipal como “inovadora”. “Esta iniciativa da Prefeitura de Aracaju de pensar além da gestão de um projeto de tempo, a longo prazo, é uma atitude inovadora e esse trabalho que foi desenvolvido por essa câmaras é o trabalho inicial. São sinalizações e agora precisamos da participação efetiva de toda a sociedade, das entidades empresariais, dos líderes estudantis, porque estamos pensando Aracaju não para nós, mas para o futuro. Uma Aracaju que nosso filhos e netos vão viver”, ressaltou.

Coordenador da Câmara de Educação, Paulo do Eirado ponderou que as atitudes planejadas e bem executadas no presente serão o melhor mecanismo para alcance das metas futuras. “O nosso trabalho se baseou na certeza que temos de que não basta pensar na Aracaju do futuro, pois são nossas ações hoje e o que formos efetivando na direção do planejamento que fará a cidade se desenvolver da maneira que queremos”, disse.

Aceitação

Membro do Fórum Empresarial de Sergipe, Milton Andrade, elogiou o canal de diálogo aberto pela gestão municipal com a sociedade civil, com foco em ações que colaborem para a futuro da capital sergipana. “Vejo com bons olhos essa abertura de um canal de diálogo para que a gente possa, primeiro, planejar a cidade de Aracaju com décadas à frente, e segundo para que a gente possa colocar as demandas do setor produtivo à mesa do poder público. Quando o poder público discute sozinho o debate se torna sozinho. Somente com as parcerias é possível encontrar soluções viáveis. A Prefeitura está de parabéns e espero que esse tenha sido apenas o primeiro passo para ações futuras que tragam proveito para a população aracajuana”, salientou.

Presidente da Associação Comercial de Sergipe, Marcos Pinheiro, considerou o projeto “promissor”. Ele sugeriu que a gestão municipal avance em medidas de desburocratização para que o setor empresarial possa empreender e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Da mesma forma, o diretor da Federação do Comércio (Fecomércio), Anselmo Oliveira, parabenizou o prefeito e os membros do Comden pela iniciativa de realizar uma audiência ampliada com setores da sociedade para planejar o futuro. “Sou um entusiasta do Planejamento Estratégico e esta iniciativa do prefeito precisa ser destacada”, afirmou.

O empresário Luciano Barreto, presidente da Associação Sergipana de Empresas Públicas e Privadas (Aseopp), também elogiou a reunião liderada pelo prefeito. Ele afirmou que “não existe desenvolvimento econômico e humano sem investimentos”, lembrando que a Prefeitura de Aracaju tem executado um grande plano de obras com recursos próprios e com captação de investimentos que têm sido fundamentais para o mercado e para a geração de emprego neste momento de crise.

Representante do Grupo de Líderes de Sergipe (Lide/SE), Victor Rollemberg, se disse muito animado com a iniciativa, pois “é fundamental pensar a cidade a longo prazo”. Em nome da Associação Junior Achievement de Sergipe, Robson Pereira, destacou que a reunião coloca em prática “o exercício fantástico de ouvir o outro para pensar o futuro da cidade”. Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, Breno Barreto, destacou que o trabalho realizado pelas câmaras temáticas tem “grande valor”. “Nos levarão a pensar adiante. É muito importante planejar o futuro tendo como base todo este apanhado de informações levantado”, frisou.

Legado

Os grupos temáticos foram divididos em dois eixos que nortearam as discussões, um para o Desenvolvimento Econômico e outro para Inovação, Ciência e Tecnologia. Cada câmara contém membros de segmentos empresariais, sociais, e da Prefeitura de Aracaju. “O conselho é um órgão consultivo. Ele foi dividido em duas câmaras técnicas, muito bem coordenadas, um por Juliano César, representante do segmento atacadista, e outro por Paulo do Eirado, do Sebrae. Eles fizeram um trabalho em conjunto, com outros membros dessa câmaras. Nada é impositivo. É um espaço para se discutir e ver o que é bom para cidade, para em um futuro breve a gente lançar esse planejamento para toda a sociedade deixando isso como compromisso não somente para essa gestão, mas para as próximas”, explicou o secretário municipal de Governo, Jorge Araújo Filho.

Na reunião desta segunda-feira ficou definido que todos os presentes terão até o dia 15 de agosto para propor alterações e dar contribuições ao plano inicial, para a partir daí, as câmaras temáticas darem início ao calendário de trabalho que culminará na formulação do Plano de Desenvolvimento da cidade.

Participaram da reunião ampliada membros do Conselho, entre eles as universidades Tiradentes (Unit) e Federal de Sergipe (UFS), a CDL, o Senac, a Umesa, o Fies, além de entidades e associações convidadas como Sincadise, Ascorseg, ASES, Aseopp, Sescap, Faese, OAB, Fenen, Adab, SHRBS, Sindpese, Sebrae, Fetranese, Lide, CRC, Fecomércio. O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale, e secretários municipais também estiveram presentes.

