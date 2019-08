CONFIANÇA É DERROTADO PELO BOTAFOGO/PB NA 15ª RODADA DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

05/08/19 - 05:48:19

O Confiança entrou em campo na noite deste domingo (04) para enfrentar o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O duelo foi marcado pelo encontro do terceiro contra o sétimo do colocado do grupo A. do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com a bola rolando o Confiança mesmo fora de casa começou pressionando e levando perigo a defesa do alvinegro paraibano. Após, os 20 minutos, o Botafogo conseguiu igualar as ações na partida e as 41 minutos, o lateral Marcelinho derrubou Cleyton na área. O árbitro marcou pênalti e na cobrança o zagueiro Fred do belo abriu o placar para os donos da casa.

No segundo tempo, a partida continuou igual e aos 21 minutos o meia Nando roubou a bola pela esquerda, e encontrou Kelvin livre de marcação que mandou um canudo para o gol de Genivaldo. Um golaço no estádio Almeidão. Final: Botafogo 2×0 Confiança.

Com a vitória, o Botafogo é o 6º colocado com 21 pontos. O Confiança segue em 3º, no G-4, com 24 pontos. Dois jogos ainda vão complementar a 15ª rodada nesta segunda-feira. No Barretão, o Globo-RN encara o Náutico às 20h e no Castelão, em Fortaleza, no mesmo horário, tem Ferroviário e ABC.

Na próxima rodada, o Confiança vai enfrentar o Santa Cruz na Arena Batistão. A partida está marcada para o domingo que vem, dia 11/08, às 18h, na Arena Batistão. Mais de 6 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a promessa é de casa cheia. Um dia antes, o Botafogo-PB visita o Globo-RN às 19h15 no Barrettão.

Ascom FSF

Foto: Assessoria de Comunicação do Botafogo-PB