Conjunto habitacional Eduardo Dutra passa a ter distribuição postal

05/08/19 - 12:52:43

Os Correios iniciam nesta segunda-feira, 05 de agosto, a entrega domiciliária de correspondências e encomendas no conjunto habitacional Eduardo Dutra, na zona norte de Aracaju. A empresa, que já havia cadastrado os CEPs da região, aguardava a conclusão dos trabalhos de sinalização das ruas e a indicação do número correspondente a cada casa por parte da Prefeitura Municipal.

De acordo com a gerente de Atividades Externas dos Correios, Ítala Melo, todos os requisitos estabelecidos nas normas postais foram cumpridos para o início da distribuição domiciliária no conjunto Eduardo Dutra. “Na última sexta-feira, foi feita uma visita técnica na localidade pelo gestor da unidade de distribuição da região e pelo carteiro que irá atuar na nova área abrangida pela entrega postal. Em média, serão distribuídos 60 objetos por dia no conjunto”, explica.

Para que a distribuição domiciliária de cartas e encomendas aconteça em um bairro ou conjunto novo, como é o caso do Eduardo Dutra, devem ser atendidas algumas condições previstas em portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações: indicação correta do endereço de entrega, CEP, boas condições de acesso a vias e logradouros, placas identificadoras, numeração das casas de forma ordenada, individualizada e única, entre outras.

Fonte assessoria