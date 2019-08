Criança que teria sido abusada por advogado aguarda para fazer cirurgia do coração

05/08/19 - 09:05:47

Em tom de desabafo, mãe da criança de 12 anos que foi abusado sexualmente por um advogado dentro do banheiro de um supermercado, disse que “ele é um desgraçado. Eu não queria ele preso. Eu faria outra coisa”, disse a senhora ao comentar sobre o ocorrido.

Em entrevista logo após o ocorrido, a mãe contou que ela, em companhia da avó da criança contou que foi surpreendida quando foi acionada para comparecer ao banheiro e chegando lá, encontrou o filho aos prantos. “Eu cheguei e vi o desgraçado e ele disse que estão armando para ele. Eu nem conheço esse cara. Nem sei que espécie de bicho que ele é”, desabafou.

Ainda durante a entrevista, a mãe acredita que o advogado tenha feito outras vitimas. “A gente não pode ter medo desse tipo de gente e precisa denunciar. Um mercado daquele tamanho, não ter segurança não é possível, inclusive lá me contaram que já foram flagrados outros casos e isso é preciso investigar”, disse.

O que mais chamou a atenção na entrevista da mãe, foi a declaração feita por ela, ao informar que o filho tem problemas cardíacos e que aguarda para fazer uma cirurgia. “Ele esteve na fila aguardando para fazer a cirurgia, inclusive esses dias ele passou mal na escola. Ele quase matou meu filho dentro do banheiro. Ele me contou que no momento, ele pedia para o pai que já morreu, o proteger”, contou a mãe.

Prisão – o advogado André de Jesus Santana, 40 anos, acusado de abusar de uma criança de 12 anos, neste sábado (03) dentro do banheiro de um supermercado em Aracaju, foi preso em flagrante e teve sua prisão em convertida em preventiva. O flagrante foi feito por um funcionário da limpeza, que estranhou a movimentação no banheiro e acionou os seguranças do estabelecimento.

A ocorrência foi atendida por policiais militares que encaminharam o caso para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde o menor, a família, os funcionários do supermercado e o suspeito foram ouvidos.

O advogado André de Jesus Santana foi encaminhado para o Presídio Militar (Presmil) onde aguardará a conclusão das investigações.

Com informações do jornalista Marcos Couto, no programa Impacto, da rádio Jornal