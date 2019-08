Edvaldo participa de caminhada e comício em apoio a Simone de D. Raimunda

05/08/19 - 07:45:01

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na tarde deste domingo, 4, da caminhada e inauguração do comitê de Simone de D. Raimunda, candidata a prefeita de Riachão do Dantas pelo PCdoB. Ao lado de centenas de pessoas, Edvaldo se somou às lideranças políticas que apoiam o nome de Simone para as eleições suplementares que ocorrerão no município no próximo dia 1 de setembro.

“Fiz questão de vir participar da inauguração do comitê de Simone, porque entendo que ela é o melhor nome para governar Riachão do Dantas. E a vitória dela é até por uma questão de Justiça, porque na eleição passada, por causa de fraudes, a vitória não foi possível. Mas a Justiça de Deus e dos homens permitiu que agora ocorressem estas eleições suplementares, e estamos confiantes”, afirmou Edvaldo, que foi muito bem recebido na cidade.

O prefeito de Aracaju destacou a ética de Simone e sua lealdade com a comunidade. “O povo confia em Simone, pois sabe de seu compromisso com os que mais precisam, com a cidade e, acima de tudo, ela tem ética e lealdade com o seu povo. Ela tem amor por Riachão do Dantas”, disse Edvaldo, ressaltando que ajudará a futura prefeita na busca de recursos em Brasília, “Simone será a maior prefeita da história de Riachão”, destacou.

A candidata Simone de D. Raimunda agradeceu o apoio e presença do prefeito Edvaldo Nogueira. “Estou muito feliz neste momento. Faltam palavras para agradecer o apoio de todos que aqui vieram. Edvaldo, nossa trajetória e amizade é de alguns anos. Conheço sua garra. Somos companheiros de luta. O que me identifica com você é que somos povo”, declarou.

Em seu discurso, Simone falou de algumas de suas propostas, entre elas o fortalecimento da agricultura e ações voltadas para os jovens em áreas como Educação e Empregabilidade. Também prometeu melhorias na Saúde e no Esporte.

Participaram da inauguração e do comício o prefeito de Tobias Barreto, Diogenes Almeida, a deputada estadual Dinah Almeida, além de vereadores e lideranças de Riachão do Dantas.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes