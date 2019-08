Festival de inverno: Gararu se torna palco da cultura do Alto Sertão

05/08/19 - 13:47:24

Durante os dias 03 e 04 de agosto, o município de Gararu, distante 150 km da capital, sediou o II Festival de Inverno do Alto Sertão Sergipano, com o tema: “Clima, sabores e amores – O Sertão e seus encantos”. O evento aconteceu neste final de semana na Praça de Eventos da Orla, reunindo cultura, gastronomia e apresentações artísticas.

A iniciativa faz parte das ações do Sebrae

baseada no ‘Programa LÍDER’, que tem por objetivo mobilizar, qualificar e integrar lideranças para o fomento do planejamento e coordenação das ações regionais. De acordo com a consultora do Sebrae, Gilná Xavier, o programa prevê o desenho do plano estratégico da região, além da definição de um sistema de governança e um método de acompanhamento e controle de gestão do desenvolvimento.

“O grupo LÍDER Muda Sertão é composto por nove municípios que unidos fomentam o desenvolvimento do Alto Sertão. Sendo assim, os membros do grupo são responsáveis pela execução do festival e que, a cada ano, se torna ainda mais atrativo. Fazem parte os seguintes municípios: Gararu, Capela, Monte Alegre, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores e Porto da Folha”, destaca a consultora.

A prefeita de Gararu, Elizabeth Freire, não escondeu a satisfação por mais uma conquista. “Estamos muito felizes com a festa, pois o importante é a união em que todos ganham com a promoção destas regiões”, disse.

Marcando presença no evento o secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Canindé do São Francisco, Genilson Aragão, enfatizou o potencial do sertão. “O festival permite aos visitantes experimentar uma extraordinária vivência de sons, cores, aromas e sabores. Além de familiarizar-se com os costumes simples e gestos rígidos de um povo que não se envergonha em externar as suas riquezas e conquistas expelidas de um ambiente hostil, expondo suas tradições, crenças, realizações, angústias e anseios em forma de cultura e arte”, finaliza.

Por Shis Vitória

Foto assessoria