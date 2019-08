Filho de Luis Garibaldi pode comandar o DEM em Aracaju

05/08/19 - 21:43:18

No final da tarde desta segunda-feira (05) o presidente estadual dos Democratas em Sergipe, José Carlos Machado, recebeu na sede do partido o deputado estadual Garibalde Mendonça, ainda MDB, para mais uma conversa sobre a reestruturação da sigla no estado.

Machado revelou ter muita confiança na pessoa de Garibalde, e enfatizou seu entusiasmo da possibilidade de ter o parlamentar filiado no DEM, embora saiba das dificuldades que existem de sua saída da sigla por onde se elegeu, o MDB.

– Não é interessante que Garibalde corra o risco de perda do mandato, mas, nada impede que conversemos, já que manifesta desconforto onde se encontra, explicou Machado.

Os dois discutiram sobre alguns municípios, inclusive por onde o deputado perdeu alguns diretórios sem qualquer conversa prévia, e aprofundaram os entendimentos quanto a capital. Pelo impedimento que bloqueia a troca de partido no momento, Machado ofereceu um lugar de comando na Comissão Provisória de Aracaju para o filho de Garibalde, Breno Mendonça, enquanto ele aguarda a melhor oportunidade para deixar o MDB, sem que lhe cause prejuízo jurídico eleitoral.

“Foi uma conversa com avanços bem consolidados. Vou reunir meu grupo da capital, e compartilhar o que discutimos aqui, e chegar numa decisão junto com todos”, concluiu Garibalde.

Executiva Estadual do MDB solidária a Garibalde

Para o vice-presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, o deputado estadual Garibalde Mendonça, filiado ao partido, “é um grande quadro da sigla”. Reis disse que compreende a chateação do parlamentar com o ex-presidente estadual Jackson Barreto, mas que atualmente o MDB está sob nova direção, tendo à frente o deputado federal Fábio Reis.

Sérgio Reis garantiu que não medirá esforços para manter não só a permanência e o bom relacionamento, mas dar condições para que Garibalde “continue exercendo o importante trabalho que vem fazendo na Assembleia Legislativa a favor de Sergipe”.

“Garibalde terá todo apoio necessário da direção estadual para que continue sendo o líder do MDB na Assembleia e um dos expoentes do partido no Estado”, completou. O vice-presidente antecipou que tem uma conversa agendada com o deputado para solucionar maus entendidos e conflitos passados com o ex-presidente Jackson Barreto.

“Vamos mostrar a Garibalde o novo projeto político do MDB, que além de ser democrático, preza por uma plataforma e metodologia política avançadas, atendendo às exigências da sociedade. Reafirmo que a Executiva Estadual é solidária e irá lutar, dialogar, para garantir sua permanência no partido”, garantiu Sérgio Reis.