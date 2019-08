HOMEM É ASSASSINADO A TIROS DURANTE CAVALGADA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

05/08/19 - 09:53:21

Um homem identificado como Eduardo Barbosa do Amor, 21anos, morreu após ser atingido com tiros nas costas no povoado Caio Prado, em Estância.

O crime aconteceu na noite deste domingo (04) durante uma cavalgada que era realizada. As informações passadas por policiais que atenderam a ocorrência são de que a vítima foi alvejada com cinco tiros na região das costas.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Jessé Fontes, mas devido a gravidade dos ferimentos ele não resistiu e morreu.