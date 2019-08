Lagarto é um dos municípios com mais geração de empregos no estado

05/08/19 - 12:47:32

A Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, recebeu com otimismo os dados do Ministério da Economia que apresentou o crescimento do número de empregos no Município.

No interior do Estado, Lagarto está em segundo lugar entre as cidades que mais geraram empregos nos últimos meses. No mês de junho, o município está entre os cinco que mais contrataram pessoal.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no último dia 25 de julho pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

De acordo com empregadores lagartenses, alguns fatores foram importantes para a alta no crescimento na geração de empregos, principalmente em 2019, no período pós-carnaval.

A economia de Lagarto foi aquecida como um todo: aumentou o poder de compra do lagartense e consequentemente teve que contratar mais pessoas.

Primeiro o pagamento antecipado dos salários dos servidores e dos fornecedores do Município, que injetam seus recursos diretamente no comércio local. Somando a realização de eventos de grande porte e os empregos gerados pela retomada das obras; entre outros fatores.

Por Ítalo Duarte

Foto assessoria