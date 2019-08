NOVA PESQUISA MOSTRA QUE GILMAR CARVALHO AUMENTA LIDERANÇA EM ARACAJU

05/08/19 - 05:47:07

Uma pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisa (IFP) e divulgada por um site especializado em política neste domingo, 4, revelou que o deputado estadual Gilmar Carvalho segue na liderança da escolha popular para a administração municipal da capital sergipana.

Na disputa direta com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Gilmar Carvalho dispara na liderança ampliando sua vantagem com 33,3% contra 19,8%.

Outros cenários

Em todos os cenários induzidos o parlamentar vence, além do prefeito de Aracaju, os possíveis candidatos ao cargo Valadares Filho, Emília Correia, Eliane Aquino, Dr. Emerson e Milton Andrade.

Na aplicação da pergunta induzida “Em qual destes candidatos a prefeito o sr(a) votaria se as eleições fossem hoje?”, Gilmar Carvalho segue com 15,8% das intenções de voto contra 13,2% de Edvaldo Nogueira. Valadares Filho segue com 12,8% e Emilia Correia com 11,2%.

Quando informado sobre um cenário apenas com os nomes Gilmar, Edvaldo, Eliane e Milton Andrade, a liderança permanece ainda mais clara para o deputado estadual que recebe 24,7% das intenções de voto. Edvaldo, Eliane e Milton foram escolhidos por 15,2%, 14% e 10,2% respectivamente. 22,9% disseram que não votariam em nenhum, branco ou nulo, e 13% que não sabem.

Em mais um cenário induzido, Gilmar permanece à frente, mas aumenta a vantagem sobre os concorrentes. Gilmar, com 26,5%, seguido de Edvaldo, com 19,4%, Emília com 17,2% e Márcio, 4,6%. Seriam 23,7% os que optariam por nenhum, branco ou nulo, e 8,6% que não souberam.

Da assessoria