PARLANORDESTE ACONTECERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 09, NA ALESE

05/08/19 - 16:43:08

Para o 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste (ParlaNordeste), que será realizado na próxima sexta-feira, dia 09, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), aconteceu na manhã desta segunda-feira, 05, uma reunião com integrantes que fazem parte da organização para ajustar os últimos detalhes do evento.

De acordo com Roberto Bispo, diretor geral do órgão, está tudo pronto para o maior evento no campo político da região Nordeste. “As expectativas são positivas. Teremos na Alese os presidentes das assembleias do Nordeste discutindo diversos temas. É importante que eles se unam e façam uma pauta positiva para a região. Hoje, ajustamos os últimos detalhes da parte logística para a realização do evento”, ressaltou.

Participaram também da reunião, o presidente da Alese, Luciano Bispo, o diretor de Comunicação do órgão, Marcos Aurélio, a coordenadora da Rede Alese, Rosângela Dória; a chefe de gabinete da presidência, Janine Bogues; a chefe do cerimonial, Laura Kummera; o chefe de segurança, tenente Melo, entre outros componentes da organização do evento da Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese