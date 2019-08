POLÍCIA CIVIL DE ESTÂNCIA ELUCIDA LATROCÍNIO E PRENDE EXECUTOR DO CRIME

05/08/19 - 05:06:25

O indivíduo já responde criminalmente por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância prenderam Wendel Conceição Nunes dos Santos, conhecido por “Wendelzinho”, 18 anos, no bairro Porto d’Areia, em Estância.

Segundo o delegado Allan Faustino, no dia 12 de maio deste ano, Wendel se dirigiu ao conjunto Recanto Verde, bairro Cidade Nova, e lá, fazendo uso de uma pistola calibre .40, executou a vítima Rodrigo dos Santos, conhecido por “Dedé”, com vários disparos. Após executar a vítima, Wendel subtraiu um revólver que a vítima portava na cintura, fugindo do conjunto.

Wendel já responde criminalmente por uma tentativa de homicídio cometida no Centro de Estância e por porte ilegal de arma de fogo, estando em liberdade desde o dia 26 de julho deste ano. O preso foi encaminhado para unidade policial da capital e responderá pelo crime de latrocínio.

Fonte e foto assessoria