Prefeito do município de Japoatã assina Ordem de Serviço para duas obras

05/08/19 - 05:16:53

Hoje foi dia de dupla comemoração em Japoatã, é que na manhã desta sexta-feira, 02, o prefeito da cidade, José Magno assinou, a Ordem de Serviço para duas obras, uma é a reforma, urbanização e paisagismo da quadra do conjunto Asa Branca, feita com recursos próprio, com quadra, playground, ginástica ao ar livre, áreas de paisagismo, rampa de acesso, nova iluminação e bancos de concretos, um anseio antigo dos jovens do município.

A outra obra é a reforma, recuperação e reparos da Escola Municipal Eliete Melo Guimarães e os alunos estiveram presentes para ouvir a boa notícia e não faltou animação.

O evento aconteceu na própria quadra, em frente à Câmara de Vereadores e contou com a presença de diversas autoridades; o prefeito, José Magno, a primeira dama Marly, o vice prefeito Francisco, a secretária de Educação, Marta Andrea, a diretora de Cultura Adriana, o secretário de Obras, Renan Lima, o secretário de Agricultura Ninho, o secretário de Saúde, José Leandro, a coordenadora da Saúde, Vanessa, a secretária de Meio Ambiente, Isabel, a secretária de Finanças, Maria Aline, o representante da Emdagro, Serafim, o diretor de esportes Reinaldo Júnior, a representante da Escola Municipal Eliete Melo Guimarães, Kelly Cristina. Além do representante da M&M Construções, Pedro e o diretor da SG Mix, Sérgio Sival ambas empresas ambas empresas licitadas para efetuarem as obras.

Estiveram presentes também os vereadores; Manoel de Dedá, Fábio de Déda, Cassio Mateus, Ledinha, Paulo do Churros e Luiz da Auto Escola.

Em seu discurso o prefeito, José Magno salientou a importância de investimento no esporte.

“Quando investimos no esporte, estamos estruturando melhores cidadãos para a vida, construindo sonhos. Eu acredito no esporte como ferramenta de transformação, quando você investe no esporte, você está automaticamente investido na educação, na saúde e até na segurança pública”, enfatizou o prefeito.

TDantas Comunicação