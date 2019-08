Prefeitura de Aracaju abre inscrições para o Prêmio Mário Jorge de Poesia

05/08/19 - 14:17:21

Com a finalidade de estimular a criação poética, valorizar e divulgar a poesia nacional, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), abre inscrições para o Prêmio Mário Jorge de Poesia. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 16 de outubro, no Mapa Cultural de Aracaju, através do link www.mapa.cultura.aracaju.se.gov.br, ou na sede da Funcaju.

Cada participante poderá participar com até três poemas, com tema livre e que não tenham sido premiados anteriormente em qualquer outro concurso. Apenas um poema de cada autor será premiado. Podem participar poetas de todo o país. Para menores de 18 anos, é necessária autorização dos pais ou responsável. Todas as obras inscritas passarão a fazer parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral.

No ato da inscrição serão exigidos dados de identificação como nome completo, data de nascimento, telefones, e-mail, endereço, RG e CPF. Além de um pseudônimo, uma pequena biografia (máximo de 10 linhas), e a quantidade de obras inscritas. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 26 de novembro, às 17h, no Teatro João Costa do Centro Cultural de Aracaju (CCA), localizado na Praça General Valadão, situada no marco zero da capital.

AAN