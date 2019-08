Preso pelo pé

05/08/19 - 08:12:33

Sempre lotado, o voo Aracaju-Brasília de amanhã terá uma poltrona vazia. É o assento reservado pelo ainda deputado federal Valdevan Noventa (PSC), impedido pela Justiça de deixar Sergipe. Para ser facilmente localizado, o dito-cujo também terá de usar uma tornozeleira eletrônica. Acusado de fraudar a prestação de contas da campanha eleitoral e de coagir testemunhas, Noventa já deu com os costados na cadeia, porém saiu a tempo de tomar posse na Câmara Federal. Agora, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a liminar que libertava Valdevan da tornozeleira e o autorizada deixar o estado. Preso pelo pé tal qual papagaio, o deputado não terá outra alternativa que não seja se licenciar do mandato. A esta altura, o suplente Pastor Jony Marcos (PRB) já deve estar agradecendo à sua Igreja Universal do Reino de Deus pelo “milagre” a caminho. Misericórdia!

Mandato ameaçado

Ainda este mês, o mandato do governador Belivaldo Chagas (PSD) entrará na pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. O pessedista é acusado pelo Ministério Público de ter abusado do cargo ao assinar mais de 50 ordens de serviço bem antes do início das obras. Segundo o MP, ao promover os concorridos eventos para autorizar as obras, Belivaldo impulsionou sua candidatura à reeleição, com graves prejuízos aos demais concorrentes. Crendeuspai!

Contra a reforma

E o deputado estadual Iran Barbosa (PT) está empenhado em mobilizar os sergipanos para o ato público, do próximo dia 13, contra a Reforma da Previdência e em defesa da educação pública. Iran também participa das ações populares visando pressionar os deputados federais que votaram a favor da famigerada reforma, a mudarem seus votos no segundo turno. Pressione você também!

Rindo à toa

Quem está sorrindo de orelha a orelha é o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). Tudo porque pesquisa do Instituto França o coloca na dianteira da disputa a prefeito de Aracaju. Segundo a consulta, Gilmar tem 33,3% das preferências, enquanto o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) aparece com 19%. Também pontuaram Valadares Filho (PSB) 12,8%, Emília Corrêa (Patriota) 11,2%, Eliane Aquino (PT) 14% e Milton Andrade (Novo) 10,2%. Brancos e nulos são 13%, enquanto 22,9% disseram não saber em quem votar. Marminino!

Merreca federal

A Caixa Econômica Federal anuncia, nesta segunda-feira, o cronograma de liberação do saque imediato de até R$ 500 por conta ativa ou conta inativa do FGTS. A indústria e o comércio têm expectativa de aquecimento econômico com a liberação desses recursos. A expectativa do governo Bolsonaro é que, após botar a merrequinha no bolso, o trabalhador compre alguma coisa e pague parte das dívidas. Você tá nessa? Vixe!

Crise braba

Importante órgão de comunicação da terrinha quer torrar nos cobres a sede própria. A ideia é vender o imóvel e depois alugá-lo ao novo dono por uma longa temporada. Com isso, o veículo de comunicação se capitaliza sem ter que deixar sua tradicional sede. O diabo é encontrar um empresário endinheirado e disposto a imobilizar um grande volume de capital, justo nessa crise braba que assola o Brasil. Danôsse!

Conversa mole

A Secretaria de Turismo nega que o estande de Sergipe na Feira da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto (SP) estava caindo aos pedaços. Segundo a Setur, todos os estandes foram cedidos aos estados pelo Ministério do Turismo sendo, portanto, padronizados. Ao contrário do que se divulgou, a Secretaria garante que “no balcão de Sergipe houve distribuição de folhetos do governo e da rede hoteleira, todos em bom estado de conservação”. Então, tá!

Contra os pobres

Caso a famigerada reforma da Previdência seja aprovada, 97% dos trabalhadores não conseguirão se aposentar. A dramática previsão é do advogado Henri Clay Andrade, ex-presidente da OAB sergipana. Ele disse ao Jornal da Cidade que o projeto prevê para quem trabalha na Avenida Paulista idade mínima igual à do trabalhador do sertão sergipano. Com esta reforma, segundo Henri Clay, a grande maioria dos brasileiros não se aposenta nem pela idade e muito menos pelo tempo de serviço, pois morrerão antes. Aff Maria!

Festa vermelha

E quem esteve, ontem, em Riachão do Dantas foi o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Foi prestigiar a inauguração do comitê de campanha da candidata à prefeita Simone de dona Raimunda (PCdoB). “Riachão tá mostrando que quer mudança e o povo vai fazer justiça, elegendo Simone”, discursou Nogueira. Marcada para o próximo dia 1º, a eleição em Riachão visa substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjar uma pesquisa na campanha de 2016. Santo Cristo!

Batendo perna

No pique de quem ainda tem pretensões políticas, o ex-governador Jackson Barreto (PMD) não se cansa de bater pernas pelo estado. A última visita de JB foi a Itabaiana, onde concedeu entrevistas e abraçou aliados. O emedebista aproveitou a estada na cidade para visitar a Central de Abastecimento, obra avaliada em R$ 30 milhões e que foi iniciada no governo dele. Jackson lembrou que, enquanto governador, investiu mais de R$ 250 milhões em Itabaiana. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Correio Sergipense, em 18 de setembro de 1841.

Resumo dos jornais