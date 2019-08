PROGRESSISTAS FORTALECE O DIÁLOGO COM A CLASSE EMPRESARIAL SERGIPANA

05/08/19 - 05:55:34

A filiação do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Marco Pinheiro, ao Partido Progressistas, que têm como maior liderança o deputado federal e presidente da Fecomércio-SE, Laércio Oliveira, indica um alinhamento cada vez mais forte entre a classe empresarial e as diretrizes do partido. Pinheiro, inclusive, tem buscado incentivar o diálogo entre entidades para o fomento de atividades em prol da categoria empresarial.

“A política é um instrumento para construir uma nação forte, democrática, ouvindo todos os setores. Para que todos sejam ouvidos, é preciso que o empresário também participe do processo político, mesmo que não haja a intenção de uma candidatura. É na política que podemos mudar o país”, explicou Marco Pinheiro.

Ao acompanhar o deputado Laércio Oliveira, amigo de muitos anos e companheiro em diversas ações que integram a Fecomercio e a ACESE, Pinheiro demonstrou a unidade que a classe empresarial tem demonstrado junto a iniciativas conjuntas, unindo diversos grupos ligados à categoria. “Decidi acompanhar o deputado federal Laércio Oliveira, meu amigo de muitos anos, e filiar-me ao Progressistas, buscando o melhor para Aracaju, Sergipe e para o Brasil, dando o exemplo para que o empresário, que carece de políticas que valorizem suas iniciativas, que é na política que conseguiremos a força e a voz necessária para que a mudança aconteça”, esclareceu.

“Tenho muito orgulho em estar do lado do nosso presidente estadual, Fernando Carvalho, do nosso deputado federal, Laércio Oliveira, e tantas outras lideranças, prefeitos, vereadores, que temos a certeza que, com nossa contribuição, passarão a debater a política econômica com foco nas potencialidades locais, gerando emprego e renda para que Sergipe volte a ser o oásis do Nordeste”, concluiu.

Por Marcos Rodrigues Meneses