DEPUTADO PEDE CRIAÇÃO DE CPI DA PEDOFILIA PARA INVESTIGAR ABUSO SEXUAL

05/08/19 - 21:52:15

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), pediu a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia que vai investigar os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Sergipe. Até o momento, 17 deputados assinaram o requerimento que foi protocolado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante o ano passado, 397 crianças foram estupradas em Sergipe. Somente no primeiro semestre desse ano, 222 casos foram registrados. “O estupro vulnerável é uma realidade preocupante. Entre os municípios com mais registros está Aracaju com 59 casos, seguido de Nossa Senhora do Socorro com 22 casos e Itabaiana com 11”, disse o Dr. Samuel Carvalho.

De acordo com o autor da CPI, o relatório propõe ao Poder Executivo a realização de levantamentos estatísticos com vista a subsidiar toda a rede de proteção das crianças e adolescentes. “Nossa intenção é apurar denúncias feitas por órgãos e pessoas da sociedade civil, elaborar propostas de políticas públicas de combate e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, conscientizar e prevenir o crime de pedofilia. Pretendemos ainda apurar a utilização da Internet para a prática de crimes de “pedofilia”, bem como a relação desses abusos com o crime organizado”, afirmou o autor da CPI.

A CPI terá duração de 120 dias e contará com cinco membros.

(Da assessoria)