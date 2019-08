SINTASA COBRA AVANÇO DO PCCV, PER E ACORDO COLETIVO DO TRABALHO

05/08/19 - 13:24:33

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) se reuniu com o secretário de Estado da Administração, George Trindade, e o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Ives Deda, para debater sobre pontos do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), Plano de Emprego e Remuneração (PER) e Acordo Coletivo do Trabalho, cujos avanços estão travados há anos.

A reunião foi bastante proveitosa, de acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto. Uma das reivindicações dos servidores estatutários é que eles possam fazer hora extra, o que ainda é proibido pela secretaria. Querem ainda que a data do começo das férias retorne para o primeiro dia do mês e não como está agora no meio do mês.

“Queremos agradecer ao secretário e diretor por ter rapidamente atendido nosso pedido de reunião. “Foi muito produtiva, discutimos ponto a ponto e apresentamos toda nossa demanda. Agora, é esperar a Secretaria de Administração se reunir com representantes da Secretaria de Saúde para debater alguns pontos para fazermos uma nova rodada discutindo o que pode ser aprovado”, explicou Augusto Couto.

Em relação ao Acordo Coletivo, a resposta que a direção do Sintasa obteve é que este assunto deverá ser tratado também com os diretores da FHS. Por outro lado, sobre os assuntos relacionados aos estatutários, o secretário da SEAD pediu um breve tempo para reverem os pontos a fim de que dar uma resposta.

Participaram da reunião ainda a diretora e o gerente do Sintasa, Maria de Lourdes e Janderson Alves, respectivamente, além do presidente do Sindiconam/SE, Robério Batista, da secretária executiva da SEAD, Lucivanda Rodrigues, e outro membros do SAMU.

