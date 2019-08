TRE DE SERGIPE FARÁ PALESTRA SOBRE FAKE NEWS NESTA QUARTA-FEIRA, DIA 7

05/08/19 - 13:02:06

O juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) e diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJESE), Leonardo Souza Santana Almeida, proferirá a palestra sobre fake news no Simpósio de Direito Eleitoral, a ser realizado nesta quarta-feira, 7, às 19h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

O evento é organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE e contará, ainda, com as palestras “Corrupção Eleitoral” (Dr. Evânio Moura) e “Quotas de Gênero” (Dra. Eunice Dantas). O simpósio terá 3 horas de duração e as inscrições podem ser efetuadas no site www.esasergipe.org.br.

Leonardo Souza Santana Almeida é juiz-membro do TRE-SE. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe – UFS e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. É juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) e professor-assistente da UFS, além de professor da Escola Judicial de Sergipe. Atualmente, é diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-SE. Autor de diversos artigos publicados em periódicos de reconhecimento nacional, participa ativamente de diversas bancas de trabalho de conclusão de curso de graduação e de especialização.

Fonte e foto: TRE/SE