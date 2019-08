Valmir de Francisquinho inaugura reforma e ampliação de escola no Rio das Pedras

05/08/19 - 17:00:47

Mais um dia de festa para a comunidade do Povoado Rio das Pedras. Na manhã desta segunda-feira, 5, a gestão do prefeito Valmir de Francisquinho inaugurou a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Dom José Thomaz. Cerca de R$ de 800 mil, de recursos próprios, foi investido na melhoria da escola.

De acordo com Rose Chagas, secretária de Educação, a ampliação da escola irá proporcionar uma melhor qualidade de ensino aos mais de 600 alunos da instituição. “Tiramos os alunos que estudavam em anexos para locais adequados. Com isso, ainda temos capacidade de aumentar o número de matrículas no ano que vem. É momento de festa; não apenas para nós que fazemos a gestão, mas para toda comunidade itabaianense”, destaca Rose.

Para a dona de casa Joyce Kelly, que já estudou na Dom José Thomaz e hoje tem uma filha matriculada na escola, é um sonho ver as mudanças do Povoado Rio das Pedras. “São muitas coisas para comemorar. Antes, para trazer as crianças na escola era o maior sacrifício. A gente se sujava toda com lama e as crianças também. Daí veio o calçamento e foi a nossa maior conquista. Agora, com a ampliação da escola, estamos realizados. Agradecemos muito ao prefeito por tudo isso”, diz Joyce.

A Escola Dom José Thomaz ganhou mais cinco salas, pátio, sala de professor e rampa de acessibilidade. As crianças, tomadas pela alegria de ver uma nova escola, agradeceram em coro ao prefeito que, bastante solícito, fez questão de abraçar a cada uma. “É uma emoção ver que essas crianças agora terão um lugar melhor e mais amplo para estudar. Essa mesma oportunidade a nossa gestão está levando para vários cantos de Itabaiana. Basta ver o número de reformas e ampliações de escolas que já realizamos nesses seis anos e meio de gestão. E vamos fazer ainda mais por nossa gente”, garante Valmir.

Fonte e foto assessoria