Vencedor de prêmio nacional abre Semana Pedagógica da faculdade Uninassau

05/08/19 - 16:59:52

Por: Suzy Guimarães

Na noite da última quarta-feira (31), a Faculdade UNINASSAU Aracaju abriu a Semana Pedagógica com a palestra “Sala de Aula Invertida”, com o vencedor do prêmio Nacional em 2018 da melhor tecnologia para a Educação e especialista em Tecnologias para a Educação, Jailson Silva.

O evento também teve a entrega de certificados de reconhecimento aos colaboradores e professores da Instituição que se destacaram no período de um ano. A premiação foi coordenada pelo diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman.

Foto assessoria